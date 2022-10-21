Almanca öğretmeninin evinde ölü bulunan 17 yaşındaki gencin arkadaşından itiraf: Evdeki herkes uyuşturucu madde kullandı - Son Dakika
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Almanca öğretmeninin evinde ölü bulunan 17 yaşındaki gencin arkadaşından itiraf: Evdeki herkes uyuşturucu madde kullandı

21.10.2022 16:11

Antalya'da 17 yaşındaki bir genç, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Almanca öğretmeninin evinde yarı çıplak halde ölü bulundu. Evde bulunan gençlerden biri, olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını açıkladı. Almanca öğretmeni ise olayla ilgili yaptığı açıklamada öğrencilerinin gece kendisine bir şeyler içmek için geldiğini, sabah saatlerinde genci hareketsiz şekilde gördüğünü ifade etti.

Antalya'da Yiğit Kalpak, Almanca öğretmeni H.G.'nin evine saat 01.30 sıralarında 5 arkadaşıyla birlikte geldi. İddiaya göre ilerleyen saatlerde öğretmen H.G., Kalpak ve arkadaşları uyuşturucu hap aldı. Bir süre sonra Kalpak ve iki arkadaşı H.G.'nin evinde kalırken, diğer 3 arkadaşı evden ayrıldı.

Almanca öğretmeninin evinde ölü bulunan gencin arkadaşı: Evdeki herkes uyuşturucu madde kullandı

UYANDIRAMAYINCA 112'Yİ ARADI

Sabah saatlerinde uyanan H.G., öğrencisi Yiğit Kalpak'ı uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Yiğit Kalpak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde yaptığı incelemede, Kalpak'ın üstünün çıplak, evin temizlenmiş olduğunu belirledi.

Almanca öğretmeninin evinde ölü bulunan gencin arkadaşı: Evdeki herkes uyuşturucu madde kullandı

"O SAATLERDE HERKES UYUŞTURUCU MADDE KULLANDI"

H.G. ile diğer 5 genç, ifadelerine başvurulmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gençlerden birinin polise verdiği ifadede, olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını belirttiği öğrenildi.

Almanca öğretmeninin evinde ölü bulunan gencin arkadaşı: Evdeki herkes uyuşturucu madde kullandı

"ODADA HAREKETSİZ ŞEKİLDE YATIYORDU"

H.G.'nin ise öğrencisiyle arkadaşlarının gece kendisine bir şeyler içmek için geldiği, sadece kahve içip saat 03.00 sıralarında uyuduğu, sabah saatlerinde ise Yiğit Kalpak'ı odada hareketsiz gördüğü şeklinde ifade verdiği ortaya çıktı. Kalpak'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Almanca öğretmeninin evinde ölü bulunan 17 yaşındaki gencin arkadaşından itiraf: Evdeki herkes uyuşturucu madde kullandı - Son Dakika

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