Son dakika haberi... 17 yıl kesinleşmiş cezası olan zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... 17 yıl kesinleşmiş cezası olan zanlı yakalandı
19.10.2020 16:18
Son dakika haberleri: Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan araması olan Z.Y.'nin yaklaşık 3.5 aydır hakaret ve basit yaralama suçundan sabıkalı M.K.'nin Çerkeş ilçesi Saçak Beldesi'ndeki ikametinde saklandığı belirlendi. Ekipler, düzenlenen operasyonda şahısları yakaladı.
Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANKIRI
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