Son dakika haberi... 18 hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... 18 hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

14.10.2022 16:55
Son dakika haberi... 18 hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Son dakika haberler... Samsun'un Bafra ilçesinde 18 yıl hapis, 15 bin 600 lira da adli para cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 18 yıl hapis, 15 bin 600 lira da adli para cezası bulunan şahıs tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 18 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası, ayrıca 15 bin 600 TL adli para cezası bulunan S.D. isimli şahıs Hacınabi Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yakalandı. S.D. işlemlerinin ardından Bafra T tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Manda yavruları,çakal tehdidi altında Manda yavruları,çakal tehdidi altında Samsun gündem haberi | Havza'da çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı Samsun gündem haberi | Havza'da çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... 18 hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
18:10 Dünya, Arjantin'de çekilen bu görüntülerle çalkalanıyor! Bufalo, avcılardan intikam aldı
18:08 Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp
18:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i yine bekletti! Rus lider elindeki notları hırsla masaya bıraktı
17:37 Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkında sert yorum: Bu olsa olsa doktorların işi olur
16:39 Bakan Varank, vatandaşın sık sık telefon değiştirmesi hakkında konuştu: Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 20:05:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... 18 hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement