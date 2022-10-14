İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 18 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası, ayrıca 15 bin 600 TL adli para cezası bulunan S.D. isimli şahıs Hacınabi Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yakalandı. S.D. işlemlerinin ardından Bafra T tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... 18 hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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