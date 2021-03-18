18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da tören yapıldı.

Konya'da yoğun kar yağışında düzenlenen törende, Şehitler Anıtı'na, Valilik, Konya Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Şehit Aileleri Derneğinin çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. Özkan, deftere şunları yazdı:

"Yedi düvele karşı 'dur' diyerek, birliğimize, dirliğimize kasteden düşmanları hezimete uğrattınız. Hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmeyerek aziz milletimize ahlak ve şuur dersi verdiniz. Maddi gücün her daim inancın karşısında yenilmeye mahkum olduğunu tüm dünyaya gösterdiniz. Aziz şehitlerimiz sizler 'Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' diyerek bu toprakları vatan kıldınız ve bu uğurda hiç düşünmeden şehadete yürüdünüz. Bize düşen görev ise bu kutsal vatan topraklarının korunması, şanlı bayrağımızın dalgalanması için verilen mücadeleyi idrak etmek ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmaktır. İstiklalimizin dönüm noktası 252 bin şehidimizin tarih yazdığı Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, bu şanlı günü bize kazandıran ecdadımızı saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

Protokol üyeleri, şehit aileleri ve öğrenciler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Protokol üyeleri, daha sonra İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ndeki, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla hazırlanan, Hasan Aycın'ın "41 Mısra 41 Çizgi" sergisinin açılışını yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu sergide İstiklal Marşı'nın çizgi sanatıyla buluştuğunu ifade ederek, "Her çizgide istiklalimizden bir ayrıntıyı ortaya çıkaran bu sergi, 27 Mart'a kadar İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Kültür Park, Seydişehir, Akşehir, Beyşehir, Ereğli ve Çumra'da ziyaret edilebilecek." diye konuştu.

Daha sonra protokol üyeleri, Konya Şehit Aileleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya şubelerini ziyaret etti.

Aksaray

Aksaray Şehitliği'ndeki tören, Şehitlik Anıtı'na Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer'in çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, 106 yıl önce Çanakkale'de destan yazıldığını söyledi.

Şehitlerin ter temiz kanlarının düştüğü her karış toprağın kendilerine vatan olduğunu vurgulayan Aydoğdu, "Asım'ın nesilleri olarak sizlere ve aziz emanetinize layık olmaya çalışıyoruz. Her birimiz sizlerden aldığımız cesaret ve güç ile birer Mehmetçiğiz. Yeri ve zamanı geldiğinde o kutsal vazife için hepimiz hazırız. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan bugüne tarihler hep sizleri yazdı. O kadar yücesiniz ki ne kitaplara nede kabirlere sığmazsınız." diye konuştu.

Tören, saygı atışının ardından protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da Kocatepe Mezarlığı'ndaki Hava Şehitliği Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Gökmen Çiçek, törende Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı.

Kur'an- Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın duasının ardından, şehitliklere karanfiller bırakıldı.

Törene, Vali Çiçek'in yanı sıra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgenaral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Karaman

Karaman'da ise Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, Vali Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Teğmen Elif Eryılmaz'ın konuşmasından sonra tören sona erdi.

Protokol üyeleri, daha sonra Karaman Şehitliğini ziyaret edilerek, karanfiller bıraktı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş, daire müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.