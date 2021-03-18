Son dakika haberi: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarıbıyık, mesajında, milletin varoluş mücadelelerinin başında gelen Çanakkale Zaferi'nin, cihanı hayrete düşüren bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

O destanı yazan kahraman yiğitlerin savaşa adeta düğüne gider gibi gittiklerini ifade eden Sarıbıyık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Mücadeleleri inancın, vatan sevgisinin, dayanışmanın, birlik ve beraberlik duygularının, zamanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı koymadaki başarısını göstermişti. Öyle ki şehit vermeyen tek bir şehrimiz dahi yoktu. Vatan için silahlarına sarılan lise çağındaki gençler gösterdi ki: Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil, gelenleri karşılayan ruhtur. Her daim gurur duymamız gereken şanlı bir tarihe sahibiz. Şehitlerimiz vazifelerini en güzel şekilde yerine getirerek tarihi, cesaret ve kanlarıyla yazdılar. Bizler ise bu vatanı bizler için koruyan şehitlerimize; değerlerimize ve birliğimize sahip çıkmak, huzur içerisinde yaşamak ve çok çalışarak ülkemizi daha ilerilere taşımak gibi borçlara sahibiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla anıyor, kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum."