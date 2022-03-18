Son dakika haberi: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika
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Son dakika haberi: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

18.03.2022 12:53
Son dakika haberi: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Son dakika haberi... Van'ın Gürpınar ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Kaymakam Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Belediye Kültür Merkezi'nde devam eden program da günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi yapıldı.

Öğrencilerin şiir okuması, video sunumu ve türkü dinletisi ile devam eden programda, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere hediyeler verildi.

Törene, kurum amirleri ve vatadaşlar katıldı.

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Çanakkale, Hisarcık, 18 mart, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika
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