Son dakika haberi! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika
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Son dakika haberi! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

18.03.2022 17:10
Son dakika haberi! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Son dakika gündem haberi... Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Nallıhan Şehit Vural Arıcı Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehit ailelerine çiçek takdim edildi, ilçe genelinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinlik sonunda Kaymakam Yusuf Durani Dinç, şehit ailelerini makamında misafir etti.

Törene, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, şehit aileleri, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Çanakkale, Nallıhan, 18 mart, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika


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