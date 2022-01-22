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Son dakika haberi: 18 yıl hapis cezası ile aranan hırsız, polisten kaçamadı - Son Dakika

Son dakika haberi: 18 yıl hapis cezası ile aranan hırsız, polisten kaçamadı

22.01.2022 15:09
Son dakika haberi: 18 yıl hapis cezası ile aranan hırsız, polisten kaçamadı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde 18 yıl hapis cezası ile aranan hırsızlık zanlısı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 18 yıl hapis cezası ile aranan hırsızlık zanlısı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evden hırsızlık, açıktan hırsızlık ve otodan hırsızlık suçundan 18 yıl 3 ay 17 gün kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Ö.N.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, dün sabah saatlerinde ilçe merkezinde kıskıvrak yakaladı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli Ö.N., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

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Hisarcık, Ödemiş, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 18 yıl hapis cezası ile aranan hırsız, polisten kaçamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: 18 yıl hapis cezası ile aranan hırsız, polisten kaçamadı - Son Dakika
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