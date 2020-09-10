Son dakika haber! 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "İnsanlar hastamızın çırpınışını görebilseler maskelerini çıkarmazlar" -... - Son Dakika

Son dakika haber! 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "İnsanlar hastamızın çırpınışını görebilseler maskelerini çıkarmazlar" -...

Son dakika haberleri: Dicle Üniversitesi (DÜ) bünyesindeki pandemi hastanesinde görev yapan Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahir Kuyumcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hastalara şifa olabilmek için görevini özveriyle sürdürüyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) bünyesindeki pandemi hastanesinde görev yapan Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahir Kuyumcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hastalara şifa olabilmek için görevini özveriyle sürdürüyor.

Türkiye'de kararlılıkla yürütülen Kovid-19 ile mücadelede ön cephede yer alan, görevini en iyi şekilde yerine getirebilmek için gayret gösteren sağlık personelinden biri de Diyarbakır'da görev yapan Doç. Dr. Mahir Kuyumcu.

Diyarbakır'da salgınla mücadelenin önemli merkezlerinden olan ve pandemi hastanesi olarak hizmet veren DÜ Kalp Hastanesinde görevli Kuyumcu, hastaların bu virüsle mücadele sürecine tanıklık ederken yaşadığı acı tecrübeleri AA muhabirine anlattı.

Kuyumcu, mart ayından bu yana zorlu bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Şu ana kadar yaklaşık 300 hastaya hizmet verdik. Bu hastaların içinde kötü sonuçlar da iyi sonuçlar da oldu. İyi şeyler de kötü şeyler de yaşadık. Yaşlı hastaların daha çok yoğun bakım ihtiyacı doğuyor ama bu süreçte ve özellikle son dönemde genç hastaları da yoğun bakımda görmeye başladık." diye konuştu.

"Oksijen açlığı nedeniyle inanılmaz solunum sıkıntısı yaşayanlar oluyor"

Kendileri için en zor şeyin hasta yakınlarına ölüm haberi vermek olduğunu anlatan Kuyumcu, şöyle devam etti:

"Artık genç yaşta yoğun bakım hasta sayımız çok fazla oldu. Genç yaşta kaybettiğimiz hastalar da var 70 yaşında kurtulan hastamız da var. Bu dönemde yoğun bakıma alınan hastalar içinde oksijen açlığı nedeniyle inanılmaz solunum sıkıntısı yaşayan, oksijen açlığıyla gözlerindeki o korkuyu gördüğümüz hastalar da oldu. Buna rağmen umudu da hastaların gözünde görebiliyoruz. Bir hastayı o zor durumda görmek bizi çok üzüyor. Bu zorlu dönemde gerçekten bazı hastalar hayata tutunuyor. Tedaviye direnç göstermeyip, bize yardım ettiklerinde o hastalardan daha iyi sonuçlar alıyoruz."

Yoğun bakımda tedavi gören hastaların umutlarını kaybetmemesi gerektiğine işaret eden Kuyumcu, "Biz onlardan ümidimizi kesmiyoruz. Onlar da kendilerinden ve bizden ümidini kesmesinler." dedi.

"Genç bir hastayı yaşlı bir hastayla hemen hemen aynı dönemde yoğun bakım servisine aldık. Genç hasta hala yoğun bakımda. Yaşlı hastanın hayattan umudunu kesmemesi iyileşmesine katkı sağladı ve taburcu ettik." ifadesini kullanan Kuyumcu, bu iki hastanın tedavi sürecinde yaşadıklarına ilişkin şöyle konuştu:

"Yaşlı hastanın akciğerleri daha kötüydü. Genç hastanın akciğerleri nispeten daha iyiydi. Yaşı ilerlemiş olan hastamız, 'Hocam ben yaşamak istiyorum. Lütfen bana yardım et.' dedi. 'Yaşamak istiyorum.' diyen hasta uyguladığımız tedaviye uydu ama genç hasta umudunu çok çabuk kesmişti. O hastada çok zorlandık, çok sıkıntı yaşadık."

"Bir nefes için bütün varlığımı vereceğim diyen insanlar var"

Kaybettikleri her bir hasta için büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Kuyumcu, bu hastalıkta nefes alabilmenin öneminin daha çok anlaşıldığını aktardı.

Doç. Dr. Mahir Kuyumcu, "Bir nefes için sağlığı için ya da hayata tekrar tutunmak için bütün varlığımı vereceğim diyen insanlar var. Maddi durumu iyi olan insanlar, 'Hocam ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.' diyor. Paranın gücü elinde olan hasta ve yakınlarından bile çaresiz bir şekilde hastane kapısı önünde bekleyenler oldu." diye konuştu.

"Gerçekten nefes alamıyorlar"

Kuyumcu, "Koronavirüs hastaları gerçekten nefes alamıyorlar ya da aldıkları nefes onlara yetmiyor. İnsanlar bir hastamızın solunum sıkıntısı çekerken o çırpınışını görebilseler gerçekten maskelerini çıkarmazlar." şeklinde konuştu.

İnsanlara maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulunan Kuyumcu, şunları kaydetti:

"İnsanın kendi hayatını tehlikeye atma hakkı yoktur ama başkasının hayatını tehlikeye atmaya hiç hakkı yok. Öncelikle başkasına zarar vermemek için sonra da o oksijen açlığını, o solunum sıkıntısını yaşamamak için maskemizi takalım. Koronavirüse yakalanan hastalar yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Yaşama sarılmak, yaşamdan ümidini kesmemek önemli. Yoğun bakımdaki hastalar ümitlerini kesmesinler. Sonuna kadar onlarla el ele mücadele edip hayata kalmaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Son dakika haber! 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - İnsanlar hastamızın çırpınışını görebilseler maskelerini çıkarmazlar -...

Dicle Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Koronavirüs, Kuyumcu, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'İnsanlar hastamızın çırpınışını görebilseler maskelerini çıkarmazlar' -... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Meis'ten sonra Karaada'ya da asker çıkardılar Ordu'da ana caddelerde sigara içilmesi ve cenazelerde taziye çadırı kurulması yasaklandı Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Milli futbolcu Umut Meraş, Fransız ekibi Le Havre'den ayrılmak istiyor Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan kaymakamlarla ilgili iddialara yanıt verdi Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı Son Dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Trondsen'in çapraz bağları koptu Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı Beşiktaş'a transferi konuşulan Gökhan Töre'den çarpıcı sözler: Henüz hiçbir takımla anlaşmadık Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci
Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Son Dakika: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı         
14:35
Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu         
14:28
Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu         
14:17
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı         
13:59
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı         
13:12
Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi         
12:38
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği: Koronavirüs aşısını tüm dünyaya ulaştırmak için 8 bin jumbo jet gerekiyor Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği: Koronavirüs aşısını tüm dünyaya ulaştırmak için 8 bin jumbo jet gerekiyor         
12:13
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti         
10:27
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı         
10:18
F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak         
10:01
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı         
08:32
Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi         
08:07
Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu         
23:19
Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri         
23:06
Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi         
20:55
86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti         
20:18
Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı         
19:54
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım         
19:47
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 17:51:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "İnsanlar hastamızın çırpınışını görebilseler maskelerini çıkarmazlar" -... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei