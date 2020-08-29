Son dakika haberi: 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, Avrupa'da finale yükseldi

Türkiye: 1-3

SALON: Gradska

HAKEMLER: Benone Visan (Romanya), Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek)

BELARUS: Bahayeva, Liabiodkina, Burak, Vakulka, Borys, Sauchuk, Kastsiicuhyk (L) (Shahun, Vaskouskaya (L), Karabinovich, Mikanovich)TÜRKİYE: Hanife Nur, Lila, Sude, İlayda, İpar, Elif Su, Gülce (L) (Çağla, Ege Melisa, Sude Naz, Beren)SETLER: 25-21, 17-25, 22-25, 24-26SÜRE: 101 dakika (21, 25, 26, 29)

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, yarı final maçında Belarus'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.Bosna Hersek'in Zenica kentinde bulunan Gradska Arena'da oynanan maçta ay yıldızlılarda Sude Hacımustafaoğlu 23 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken; İpar Kurt 21, Elif Su Eriçek 12, İlayda Uçak 9, Hanife Nur Özaydınlı 8, Lila Şengün 6 ve Beren Yeşilırmak 2 sayı ile galibiyete katkı sağladı.2012 yılının ardından 2'nci kez Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen milliler, finalde ise Fransa - Sırbistan maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Türkiye - Fransa/ Sırbistan final mücadelesi, yarın TSİ 21.00'de oynanacak.