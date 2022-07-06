Son dakika haberi | 19 yaşında bıçaklanarak öldürülen Sait Çakmak'ın ailesi istinafa gidecek - Son Dakika
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Son dakika haberi | 19 yaşında bıçaklanarak öldürülen Sait Çakmak'ın ailesi istinafa gidecek

06.07.2022 12:19
Son dakika haberi | 19 yaşında bıçaklanarak öldürülen Sait Çakmak'ın ailesi istinafa gidecek

Son dakika haberleri: Arnavutköy'de geçtiğimiz yıl meydana gelen sokak kavgasında bıçaklanarak öldürülen Sait Çakmak'ın davası İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşması sonrasında tamamlandı.

Arnavutköy'de geçtiğimiz yıl meydana gelen sokak kavgasında bıçaklanarak öldürülen Sait Çakmak'ın davası İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşması sonrasında tamamlandı. Sanıklar Elattin Narman ve İsmail Narman'ın kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına Elattin Narman'ın cezasının iyi hal indiriminden 25 yıla İsmail Narman'ın cezasının ise haksız tahrik ve iyi hal indirimi nedeniyle yine 25 yıla indirilmesine karar verildi. Karara itiraz edeceklerini söyleyen Sait Çakmak'ın ailesi kararı istinaf mahkemesine götüreceklerini söyledi.

Arnavutköy'de 13.05.2021 tarihinde meydana gelen olaylarda bıçaklanarak öldürülen Sait Çakmak'ın davası görülen karar duruşması ile neticelendirildi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görüşen duruşmada sanık Elattin Narman'ın ifadesi sırasında maktulün annesi Behice Çakmak fenalaştı ve sinir krizi geçirerek sanığa doğru hamle yapmak istedi mahkeme başkanının talimatıyla güvenlik araya girerek anne Behice Çakmak'ı duruşma salonu dışına çıkardı.

Yapılan yargılama neticesinde; mahkeme 19 yaşındaki Sait Çakmak'ın, sanık Yıldırım Narman (20) ve sanık İsmail Narman (20) tarafından kollarından tutulmak suretiyle etkisiz hale getirildikten sonra sanık Elattin Narman (60) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğüne karar verdi. Mahkeme, Elattin Narman (60) ve İsmail Narman'ın (20) kasten adam öldürme suçundan dolayı müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, bu cezaların iyi hal indirimi ve haksız tahrik den dolayı 25 yıla indirilmesine karar verdi. Duruşmada ayrıca sanık Yıldırım Narman'ın ise kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına haksız tahrik ve iyi hal indirimi nedeniyle neticede 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Müşteki Çakmak ailesinin vekili Av. Aziz Bingöl yapmış olduğu açıklamada, "Ailenin ve bölge halkının büyük acı ve üzüntü yaşadığı bu elim olayda; maktul yakınları büyük gayret ve özveriyle hukuk mücadelesi verdi. Sanıklar ilk aşamadan beri suçlamaları reddetmiş ve daha az ceza alması için 18 yaşından küçük Musa Narman'ın öldürme eylemini tek başına gerçekleştirdiğini iddia etmişlerdir. Sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarının sayın mahkemece dikkate alınmamış olması ve yapılan yargılama neticesinde "Adaletin, vicdanları bir nebze olsun rahatlattığı" için memnunuz. Ancak Sanık Yıldırım hakkında TCK 29 (haksız tahrik) indirimi uygulanması diğer sanıklar yönünden TCK 62. maddesi gereğince iyi hal indirimi uygulanmasını hakkaniyetli olduğunu düşünmüyoruz. Bu nedenle mahkeme kararını sanıklar lehine uygulanan indirimlerin kaldırılması yönünde istinafa taşıyacağız" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | 19 yaşında bıçaklanarak öldürülen Sait Çakmak'ın ailesi istinafa gidecek - Son Dakika

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