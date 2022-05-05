Son dakika haberi | 19 YAŞINDAKİ ASİYE'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SOKAKTA YAŞAYANLAR O ANLARI ANLATTI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | 19 YAŞINDAKİ ASİYE'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SOKAKTA YAŞAYANLAR O ANLARI ANLATTI

05.05.2022 13:44
Son dakika haberi | 19 YAŞINDAKİ ASİYE'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SOKAKTA YAŞAYANLAR O ANLARI ANLATTI

Edinilen son dakika haberine göre ESENLER'de sokak ortasında başından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

ESENLER'de sokak ortasında başından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Olayın görgü şahidi Sibel Hastel, "Kızın önünde bir otomobil durdu. Kızı kurtarmak istedi. Kız çocuğa 'git kurtar kendini buradan' diye bağırdı. Sonra çocuk geri geldi. Silahı kafasına dayadı ancak silah ateş etmedi. Daha sonra bir daha geri döndü ve vurdu" dedi.

İddiaya göre Asiye Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

"SİLAHLA SÜREKLİ VURMAYA ÇALIŞIYORDU"

Olayın görgü şahidi Sibel Hastel, "Boğuşma sesleri geldi. İlk başta silah tutukluk yaptı. Ben oyuncak silah sandım. Korkutmaya çalışıyor gibi geldi. Daha sonra kız yere düştü. Zaten o an vurulmuş. Yere düştükten sonra kızın elinde kan gördüm. Kızın önünde bir araba durdu. Kızı kurtarmak istedi. Kız çocuğa 'git kurtar kendini buradan' diye bağırdı. Sonra çocuk geri geldi. Silahı kafasına dayadı ancak silah ateş etmedi. Daha sonra bir daha geri döndü ve vurdu. Aralarında çok fazla boğuşma olmadı. Zaten sanırım daha önceden tartışıp gelmişler. Daha önce bacağından vurmuş görenler oldu. İtiş kakış oldu. Çocuk silahla sürekli vurmaya çalışıyordu. Biz silahı sonradan fark ettik. Bir anda vurdu zaten. Vurduktan sonra panikledi ve hemen kaçtı" diye konuştu.

"KIZ 'GİT' DEDİKTEN SONRA DÖNDÜ VE VURDU"

Mahalle sakini Ayşe Hastel ise, "Kızı öyle görünce çığlık attım. Bağırarak çok ağır laflar söyleyerek kaçtı. Bende şoktayım bu gece uyku bile uyuyamadım. Çok üzüldü. Çocuk sürekli etrafta dolanıyordu. Kız yerdeyken 'git' dedi. Bize silahı doğrultacak diye korktuk. Kız 'git' dedikten sonra döndü ve vurdu. Vurduğu gibi kaçtı zaten" şeklinde konuştu.

Asiye Atalay'ın ölmeden önceki son anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Görüntülerde vatandaşların ambulansı aramaları için bağrıştıkları anlar duyuluyor.

- İstanbul

YORUMLAR
500
Hastaneye giderken kaza geçirdiler Hastaneye giderken kaza geçirdiler AB: Rusya, Ukrayna'da kadınlara sistematik tecavüzü silah olarak kullanıyor AB: Rusya, Ukrayna'da kadınlara sistematik tecavüzü silah olarak kullanıyor

Otomobil, Çocuk, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 19 YAŞINDAKİ ASİYE'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SOKAKTA YAŞAYANLAR O ANLARI ANLATTI - Son Dakika


Son Dakika
13:34 Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko Rusya-Ukrayna savaşının beklenenden uzun sürdüğünü açıkladı!
13:25 Düğünde işini yapan zurnacıya maganda kurşunu isabet etti!
13:25 Putin'in aşçısından Batı'ya ağır sözler: Acınası durumdaki nesli tükenmiş sapıklar
13:21 Aşk şarkılarının vazgeçilmez sanatçısı Baha'nın gerçek ismi duyanları şaşırttı!
13:06 MHP'li Yalçın'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na "havlama" iması: Yetiştiği kapıya ürür!
11:03 Süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'ne isyan etti: Her gün litre başı 2 lira zarar ediyoruz
12:40 Ali Babacan'dan enflasyon yorumu: Yıkım yaşıyoruz, TÜİK'in yüzde 70'lik enflasyon oranı bunun ispatı
12:39 Yoksullar enflasyonu daha ağır yaşıyor: Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 131,6, zenginin yüzde 65,5
12:38 Ablasını ''kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' diye vahşice öldüren sanıktan savunma: Bıçakla düştü, boynu kesildi!
12:17 Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı öldüren Asala militanı Sasunyan, Erivan'da gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 13:55:07. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | 19 YAŞINDAKİ ASİYE'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SOKAKTA YAŞAYANLAR O ANLARI ANLATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement