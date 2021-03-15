Son dakika haberi... 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi... 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti

15.03.2021 12:25
Son dakika haberi... 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberi... BOLU'da engelli olarak dünyaya gelen 2 aylık Mustafa Yusuf Altundağ, iki haftadan beri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BOLU'da engelli olarak dünyaya gelen 2 aylık Mustafa Yusuf Altundağ, iki haftadan beri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bolu'da 2 ay önce engelli olarak dünyaya gelen Mustafa Yusuf Altundağ'a, 2 hafta önce koronavirüs teşhisi kondu. Kentin tanınmış iş insanlarından Kenan Altundağ'ın oğlu olan Mustafa Yusuf bebek, durumu ağırlaşınca Ankara'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa Yusuf bebek, dün, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Mustafa Yusuf Altundağ'ın cenazesi, Gerede ilçesine bağlı Ahmetler köyünde toprağa verildi.


Mustafa Yusuf, Engelli, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika


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