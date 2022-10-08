2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! Tutuklanan kadının ifadesi kan dondurdu - Son Dakika
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2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! Tutuklanan kadının ifadesi kan dondurdu

08.10.2022 20:14

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüren Nazlı Şekeroğlu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Psikolojik sorunları olduğu belirlenen genç kadın, sorgusunda çocuğunu bir başkasının öldüreceğini düşündüğünü ifade etti.

Dün öğle saatlerinde Gaziantep'in Yeşilevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen Nazlı Şekeroğlu'ndan haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, Şekeroğlu'na ulaşmayınca çağırdıkları çilingire kapıyı açtırıp, eve girdi.

BEBEĞİNİN YANINDA KOLLARI YARALI HALDE BULUNDU

Ekipler, 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Nazlı Şekeroğlu ise bebeğinin yanında bıçakla kollarından yaralanmış olarak baygın bulundu. İlk müdahale sonrası Şekeroğlu, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren tutuklandı

"ÇOCUĞUMU BAŞKASININ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Nazlı Şekeroğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda bebeğini öldürdüğünü itiraf eden Şekeroğlu'nun, çocukluğundan bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı belirlendi. Olay anını hatırlamadığını belirterek, çocuğunu bir başkasının öldüreceğini düşündüğünü söyleyen Şekeroğlu, emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren tutuklandı

TUTUKLANDI

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Nazlı Şekeroğlu,'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! Tutuklanan kadının ifadesi kan dondurdu - Son Dakika

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