Son dakika haberi! 2 evin kül olduğu alevlerin arasından çıkamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi! 2 evin kül olduğu alevlerin arasından çıkamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti

05.04.2022 09:36
Son dakika haberi! 2 evin kül olduğu alevlerin arasından çıkamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde 2 evin tamamen kül olduğu alevlerin arasından çıkamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde 2 evin tamamen kül olduğu alevlerin arasından çıkamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Buldan ilçesine bağlı Sarımahmutlu Mahallesinde bulunan Durmuş Ali Uysal'a ait evde, gecenin ilerleyen saatlerinde yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında, alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki binalara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 2 ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bitişikteki bir evde de kısmi hasara neden olan yangında, alevlerin arasından çıkmayı başaramayan ev sahibinin 87 yaşındaki annesi Ayşe Uysal yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Son dakika haberi! 2 evin kül olduğu alevlerin arasından çıkamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi! 2 evin kül olduğu alevlerin arasından çıkamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti

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Durmuş Ali, Denizli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! 2 evin kül olduğu alevlerin arasından çıkamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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