Üye Girişi
2 GÜNLÜK URAS BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE DOKTOR KUSURLU BULUNDU, 6 YIL HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika

2 GÜNLÜK URAS BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE DOKTOR KUSURLU BULUNDU, 6 YIL HAPSİ İSTENDİ

02.12.2021 11:42

KAYSERİ'de sezaryenle dünyaya geldikten 2 gün sonra götürüldüğü özel hastanede kuvözde hayatını kaybeden erkek bebeğin ölümüyle ilgili ihmal suçlaması üzerine hazırlanan iddianamade, adli tıp kurumu raporunda, sarılık tedavisi için getirilip, 5 saat sonra kalbi duran hastanın...

KAYSERİ'de sezaryenle dünyaya geldikten 2 gün sonra götürüldüğü özel hastanede kuvözde hayatını kaybeden erkek bebeğin ölümüyle ilgili ihmal suçlaması üzerine hazırlanan iddianamade, adli tıp kurumu raporunda, sarılık tedavisi için getirilip, 5 saat sonra kalbi duran hastanın otopsisinde bronkopnömoni (akciğerlerde iltihaplanma) tespit edildiği burada hekimin uygulama hatası bulunduğu belirtilerek, Dr. F.B. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri'de yaşayan 2 çocuk annesi 'Yeter Yaş (35), 24 Haziran 2020'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sezaryenle erkek bebek dünyaya getirdi. Anne ile bebeği 1 gün sonra taburcu edildi. Mehmet (47) ve Yeter Yaş çifti, Uras adını verdikleri 2 günlük bebeklerini kontrol amacıyla özel hastaneye götürdü. Sarılık teşhisi konulup, tedavi için kuvöze alınan bebek hayatını kaybetti.

'ÇOCUĞUN SARILIĞI SINIRDA ÇIKTI'

Olayın ardından Mehmet Yaş, oğlunun sağlıklı şekilde dünyaya geldiğini ve sağlık kontrolleri için de eşinin hamilelik döneminde gittiği özel hastaneye götürdüğünü söyledi. Baba Yaş, şunları anlattı:

"Doktor hanım 'çocuğun sarılığına baksınlar' dedi ve bize yoğun bakım ünitesine gitmemizi söyledi. Çocuğumuzu aldılar ve yoğun bakım ünitesine götürdüler. Ben ve eşim yaklaşık 1 saat bekledik. Doktor hanıma sorduğumuzda, 'çocuğun sarılığı sınırda çıktı, yoğun bakımda kalacak, kan aldıracağım, eğer kan tahlilinde bu şekilde çıkarsa çocuğu yoğun bakım ünitesinde tedavi edeceğiz. Işın vereceğiz, sarılığını düşüreceğiz, yarın da taburcu ederiz, siz evinize gidin' dedi."

'NEFESSİZ KALDIĞINI SÖYLEDİLER'

Bebeklerinin karnını doyurmak için tekrar hastaneye gittiklerini söyleyen baba Yaş, bekledikleri sırada hemşirenin panikleyerek dışarı çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Sesi titreyerek 'çocuktan kan alınmış mıydı?' dedi ve tekrar girdi. İçeriden bağırarak ağlama sesi gelmeye başladı ama kapı kapalı olduğu için bizi içeri almadılar. Dışarıdan görevliler geldi, bize bilgi verilmedi. Yaklaşık 1 saat sonra yoğun bakım ünitesinden, kuvöz içerisinde bir bebek çıkardılar. Baktığımda bizim bebeğimiz olduğunu gördüm. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdüler. İsmini bilmediğim bir doktora ne olduğunu sordum. O da 'yoğun bakımda elimden geleni yaptım, çocuğun yaşam fonksiyonu gitmiş, inşallah burada döner' dedi. Yaklaşık 1 saat sonra bebeğin götürüldüğü hastanedeki yetkililer, bize ölüm haberini verdi ve ölüm nedeninin 'yeni doğan bebeğin nefessiz kalması' olduğunu belirtti. Ayrıca bebeğin yaklaşık 1,5 saat nefessiz kaldığını, bu şekilde rapor tutulup, adli vaka olduğunu, olaya savcılığın el koyacağını söylediler" diye konuştu.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olay sonrası Yaş çifti, ihmali olduğunu iddia ettikleri özel hastanedeki doktor F.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu rapor hazırladı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Hastanede yapılan tetkiklerde kan şekerinin 37'ye çıktığı, hastanın hipoglisemi nedeniyle yakın kan şekeri takibi gerektiği, epikrizinde sık kan şekeri bakıldığı belirtilmesine rağmen müzekkere edilerek özellikli olarak istenilen tetkik sonuçları arasında görülemediği, hastanın mevcut bilirubin yüksekliği nedeniyle tünel fototerapiyle birlikte yakın gözlem altına alınması, saatlik kan şekeri takibinin yapılması gerektiği, bunların yapıldığına dair herhangi bir belgeye rastlanmadığı, hipoglisemi yönetiminin uygun yapılmadığı, uygun yapıldığına dair belgelere rastlanmadığı, vital bulguların (dakika atım, dakika solunum, oksijen) kayıt altına alınmamış olmasının tıbbi bir eksiklik olduğu, eğer bunlara bakılmış olsaydı solunum sistemi açısından daha erken uyarı olabileceği, 5 saat sonra arrest olan hastanın otopsisinde bronkopnömoni tespit edilmesi nedeniyle hekimin kusurlu olduğu, yeni doğan döneminde bronkopnömoninin ve hipogliseminin mortalitesinin yüksek olduğu, gerekli işlemler yapılsa bile kurtulmayabileceği, Dr. F.B. tarafından yapılan tıbbi uygulama hatasının ölüme etki derecesinin 8'de 1 oranında olduğu, dava konusu olaya ilişkin diğer sağlık çalışanlarının uygulamalarının tıp kurallarına uygun olduğu, tıbbi uygulama hatası atfedilemeyeceği oy birliği ile mütalaa olunur."

DOKTOR HAKKINDA İDDİANAME

Hastanede görevli doktor F.B. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede şu ifadeler yer aldı:

"24 Haziran 2020'de doğan bebek Uras Yaş'ın 26 Haziran 2020 günü sarılık tedavisi için hastaneye getirildiği, çocuk doktoru olan F.B. tarafından Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi'ne aynı gün saat 11.00 sıralarında yatışının yapıldığı, bebeğin bakım ünitesinde yatarken aniden fenalaşması sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ölen bebek üzerinde otopsi işlemlerinin yapıldığı, müşteki Mehmet Yaş'ın çocuğunun ölümüne sebep olan sorumlular hakkında şikayetçi olması üzerine yapılan soruşturma sonucunda Adli Tıp Kurumu 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun 29 Eylül 2021 raporunda da belirtildiği üzere Uras Yaş'ın ölümünün hipoglisemi, bronkopnömoni ve bunlara bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği, dava konusu olaya ilişkin Dr. F.B. tarafından yapılan tıbbi uygulama hatasının bulunduğu, böylece şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği dosya kapsamından anlaşılmakla; şüphelinin yargılamasının yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi, kamu adına iddia ve talep olunur."

2 GÜNLÜK URAS BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE DOKTOR KUSURLU BULUNDU, 6 YIL HAPSİ İSTENDİ
2 GÜNLÜK URAS BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE DOKTOR KUSURLU BULUNDU, 6 YIL HAPSİ İSTENDİ
2 GÜNLÜK URAS BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE DOKTOR KUSURLU BULUNDU, 6 YIL HAPSİ İSTENDİ
2 GÜNLÜK URAS BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE DOKTOR KUSURLU BULUNDU, 6 YIL HAPSİ İSTENDİ

Adli Tıp Kurumu, Kayseri, Haziran, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 GÜNLÜK URAS BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE DOKTOR KUSURLU BULUNDU, 6 YIL HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Piyasaya müdahale eden Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:27 Piyasaya müdahale eden Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:05 Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumam gerekiyordu 11:53 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumam gerekiyordu Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı 11:19 Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı İki aylık bebeği döven baba 10:36 İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! 10:22 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü 09:38 Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü

Son Dakika Haberleri
12:31 Kılıçdaroğlu'nun "zam yapmayın" dediği ürünlerin geçen yıl ve bu yılki fiyatları!
12:16 Mine Koşan hayranlarını korkuttu! Zatürre olduğunu açıkladı
12:11 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:09 Kupada tarihi maç! Golcü futbolcu iki kez kaleye geçti!
12:06 Kış geldi! Siz hala çayınızı limonsuz mu içiyorsunuz?
12:04 Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! "Kızkardeşimi istismar ettiler" dedi!
12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı
12:02 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?
12:00 Son dakika! Fenerbahçe transfer bombasını patlattı: Alfredo Morelos
11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?
Kılıçdaroğlu'nun "zam yapmayın" dediği ürünlerin geçen yıl ve bu yılki fiyatları! Kılıçdaroğlu'nun "zam yapmayın" dediği ürünlerin geçen yıl ve bu yılki fiyatları!         
12:31
ABD polisi, marketten tornavida çalan engelli adamı tekerlekli sandalyesinde 9 el ateş ederek öldürdü ABD polisi, marketten tornavida çalan engelli adamı tekerlekli sandalyesinde 9 el ateş ederek öldürdü         
12:21
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!         
10:23
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 12:46:35. #1.11#
SON DAKİKA: 2 GÜNLÜK URAS BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE DOKTOR KUSURLU BULUNDU, 6 YIL HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement