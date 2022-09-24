2 İLDE KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
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2 İLDE KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

24.09.2022 12:03

GAZİANTEP ve Şırnak'ta polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

GAZİANTEP ve Şırnak'ta polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen akaryakıt ve sigaraların piyasaya sürülmek istendiği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, kaçakçılık yaptığını saptadığı 7 şüphelinin Gaziantep ve Şırnak'taki adreslerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 21 bin 341 paket gümrük kaçağı sigara ile 8 bin litre akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü adli kontrol, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Gaziantep, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 İLDE KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 İLDE KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
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