Üye Girişi
2 İLDEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA - Son Dakika

2 İLDEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

11.02.2022 12:07

MERSİN ve Ankara'da, polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı.

MERSİN ve Ankara'da, polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı.

Mersin polisi, kent merkezinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ve yer temin eden şüphelilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Mersin ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3'ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 53 kişinin ifadesine başvuruldu. İfadeler doğrultusunda Z.L., L.Ç., F.T., O.E., E.E., M.D. ve E.T. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan Z.L., L.Ç., F.T., O.E. ve E.E. tutuklandı, M.D. ve E.T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 İLDEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA
2 İLDEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA
2 İLDEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

YORUMLAR
500

Mersin, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 İLDEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 12:27:39. #1.12#
SON DAKİKA: 2 İLDEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement