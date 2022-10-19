Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı

19.10.2022 10:35

Son dakika haberler... 2 kişinin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandıNEVŞEHİR Kapadokya'da sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turistin hayatını kaybettiği kazada, sıcak hava balonu pilotu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 kişinin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı

NEVŞEHİR Kapadokya'da sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turistin hayatını kaybettiği kazada, sıcak hava balonu pilotu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Göreme Beldesi'nden havalanan sıcak hava balonu, Kavak Beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırada rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Kazada İspanyol uyruklu Maria Christiana Baltrons ile Dolors Masana hayatını kaybetti, 3 turistte hayatını kaybetti. Sıcak hava balonu pilotu Moustafa Mohamed Amın Khelidy de, olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen pilot, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Moustafa Mohamed Amın Khelidy'nin sonradan Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Kapadokya, Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı - Son Dakika
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