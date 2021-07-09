2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, SÜRÜCÜNÜN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR - Son Dakika

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde refüje çarpıp takla atan hafif ticari araçta hayatını kaybeden Mahmut Öztürk (77) ile kardeşinin eşi Kadriye Öztürk (66) toprağa verildi. Kaza sırasında Mahmut Öztürk'ün kalp krizi geçirince aracını direksiyon kontrolünü yitirdiği üzerinde duruluyor.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Tokat- Erzincan D-100 karayolu Reşadiye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Reşadiye yönünden Sivas'ın Koyulhisar ilçesi yönüne giden Mahmut Öztürk yönetimindeki 34 BU 5623 plakalı hafif ticari araç, refüje çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mahmut Öztürk ile kardeşinin eşi Kadriye Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Mahmut Öztürk'ün yaralanan eşi Nimet Öztürk (68) ile kardeşi Seyit Öztürk (73) Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtakilerin piknikten dönerken kaza geçirdikleri belirlendi.

Mahmut Öztürk ve Kadriye Öztürk'ün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlara teslim edildi. İlçeye bağlı Kışlaoğlu köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, gözyaşları içerisinde köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, AK Parti Reşadiye İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Avşar, AK Parti Reşadiye İlçe Başkanı Yakup Karaca, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, "İki kardeş aile olarak pikniğe gitmişlerdi. Oradan dönüşte Reşadiye çıkışında süt fabrikasının olduğu yerde kaza oldu. Sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın yaşandığı ihtimali üzerinde duruluyor" dedi.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.