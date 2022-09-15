Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü kazada tutuklanan sürücü: Midibüste değildim - Son Dakika
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Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü kazada tutuklanan sürücü: Midibüste değildim

15.09.2022 16:49
Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü kazada tutuklanan sürücü: Midibüste değildim

Son dakika haberi: İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasında tutuklanan midibüs şoförü Mustafa Kılıç'ın ifadesi ortaya çıktı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasında tutuklanan midibüs şoförü Mustafa Kılıç'ın ifadesi ortaya çıktı. Kılıç'ın ifadesinde, kaza sırasında midibüste olmadığını söylediği belirtildi. Kılıç'ın, midibüsü park ettiği yerde göremeyince önce çalındığını sandığını, oturduğu kafeteryadan kalkınca da kazayı gördüğünü söylediği ifade edildi.

Kaza, salı günü saat 18.00 sıralarında Egekent Mahallesi'nde meydana geldi. 45 DK 304 plakalı midibüs ile karşı yönden gelen ve yolcu indirmek için duran Mehmet Yılmaz yönetimindeki 35 M 8536 plakalı yolcu minibüsüyle çapıştı. Minibüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan Bülent Ünal midibüsün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bülent Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Gülizar Obuz Ocak (27) ve 5 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Gülizar Obuz Ocak da tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Bir bilgisayar firmasında bilgisayar mühendisi olarak çalışan 2 yıllık evli Gülizar Obuz Ocak Harmandalı Mezarlığı'nda, Bülent Ünal ise Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.KAZAYI GÖRÜP İHBARDA BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ

Kazanın ardından gözaltına alınan midibüs şoförü Mustafa Kılıç ise tutuklandı. Kılıç'ın savcılıkta verdiği ifadesinde Manisa'da oturduğu, ancak bir süredir eşiyle olan sorunları nedeniyle midibüste kaldığını söylediği belirtildi. Kaza sırasında midibüste olmadığını ileri süren Kılıç, midibüsü park ettiği yerde göremeyince önce çalındığını sandığını, oturduğu kafeteryadan kalkınca da kazayı gördüğünü söyledi. Kılıç'ın kazayı gördükten sonra polise ihbarda bulunduğunu söylediği ifade edildi.


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İzmir'deki trafik kazasında tutuklanan midibüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı İzmir'deki trafik kazasında tutuklanan midibüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı Son Dakika | İzmir'deki kazada ölen Gülizar toprağa verildi, midibüs sürücüsü tutuklandı Son Dakika | İzmir'deki kazada ölen Gülizar toprağa verildi, midibüs sürücüsü tutuklandı
Kaynak: DHA

Çiğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü kazada tutuklanan sürücü: Midibüste değildim - Son Dakika

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