Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü olayda 16 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü olayda 16 gözaltı

04.05.2022 15:52
Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü olayda 16 gözaltı

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da bayram dönüşü uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe alınan 5 kişilik aileden 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da bayram dönüşü uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe alınan 5 kişilik aileden 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi'nde meydana gelen olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Bayram ziyareti için kayınbabasına ziyarete giden iki bacanak, ziyaretlerini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde kent merkezine dönmek için yola çıktı. Önde olan 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken iddiaya göre, üç kişi tarafından çapraz ateşe alındı. Otomobildeki Garibe ve Abdurrahman Dağ (48) ile çocukları Nayime, M. (6) ve S.D. (14) ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı ameliyata alınarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Abdurrahman Dağ'ın verdiği ilk ifade ile Toprak Taş Mahallesinden 6 kişi, Buyuransu Mahallesinden 3 kişi olmak üzere toplamda 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü olayda 16 gözaltı
Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü olayda 16 gözaltı
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Diyarbakır, Bağlar, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü olayda 16 gözaltı - Son Dakika


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