Son dakika haberleri... 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralamıştı; gözaltı sayısı 3'e yükseldi-1

Son dakika gündem haberi... BAŞAKŞEHİR'de 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra Fatih'te 2 polisi vuran şüphelilerden 2.'si de yakalanırken, olaya karıştığı belirtilen bir şüpheli daha gözaltına alındı.

BAŞAKŞEHİR'de 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra Fatih'te 2 polisi vuran şüphelilerden 2.'si de yakalanırken, olaya karıştığı belirtilen bir şüpheli daha gözaltına alındı. Olayla ilgili çalışmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güven Güler'in yanında bulunan arkadaşını da kısa sürede yakaladı. Yapılan araştırmalarda bir kişi daha tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Sürdürülen soruşturma kapsamında ek gözaltı süresi alındı.



2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı

2 kişiyi öldürüp 2 polisi de vuran saldırgan aynı gece bir cinayet daha işlemiş

FATİH'TE 2 POLİSİ VURAN SALDIRGANIN YAKALANDIĞI OPERASYON ÜZERİ CEPHANELİK GİBİYDİ