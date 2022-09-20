Son dakika haberleri... 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralamıştı; gözaltı sayısı 3'e yükseldi-1

BAŞAKŞEHİR'de 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra Fatih'te 2 polisi vuran şüphelilerden 2.'si de yakalanırken, olaya karıştığı belirtilen bir şüpheli daha gözaltına alındı.
Olayla ilgili çalışmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güven Güler'in yanında bulunan arkadaşını da kısa sürede yakaladı. Yapılan araştırmalarda bir kişi daha tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Sürdürülen soruşturma kapsamında ek gözaltı süresi alındı.
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