Son dakika haberleri... 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralamıştı; gözaltı sayısı 3'e yükseldi-1 - Son Dakika
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Son dakika haberleri... 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralamıştı; gözaltı sayısı 3'e yükseldi-1

20.09.2022 12:42
Son dakika haberleri... 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralamıştı; gözaltı sayısı 3'e yükseldi-1

Son dakika gündem haberi... BAŞAKŞEHİR'de 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra Fatih'te 2 polisi vuran şüphelilerden 2.'si de yakalanırken, olaya karıştığı belirtilen bir şüpheli daha gözaltına alındı.

BAŞAKŞEHİR'de 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra Fatih'te 2 polisi vuran şüphelilerden 2.'si de yakalanırken, olaya karıştığı belirtilen bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Olayla ilgili çalışmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güven Güler'in yanında bulunan arkadaşını da kısa sürede yakaladı. Yapılan araştırmalarda bir kişi daha tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Sürdürülen soruşturma kapsamında ek gözaltı süresi alındı.


YORUMLAR
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2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı 2 kişiyi öldürüp 2 polisi de vuran saldırgan aynı gece bir cinayet daha işlemiş 2 kişiyi öldürüp 2 polisi de vuran saldırgan aynı gece bir cinayet daha işlemiş FATİH'TE 2 POLİSİ VURAN SALDIRGANIN YAKALANDIĞI OPERASYON ÜZERİ CEPHANELİK GİBİYDİ FATİH'TE 2 POLİSİ VURAN SALDIRGANIN YAKALANDIĞI OPERASYON ÜZERİ CEPHANELİK GİBİYDİ
Kaynak: DHA

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralamıştı; gözaltı sayısı 3'e yükseldi-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralamıştı; gözaltı sayısı 3'e yükseldi-1 - Son Dakika
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