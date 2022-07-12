Son dakika haberi: 2 otomobilin karıştığı kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: 2 otomobilin karıştığı kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

12.07.2022 15:16
Son dakika haberi: 2 otomobilin karıştığı kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Uşak'ta 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Uşak'ta 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Çevredeki hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Uşak merkezde Kuzey Çevre Yolu, Akse Çamlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.Ç. idaresindeki 64 AAV 907 plakalı otomobil, 1. Çam Sokak üzerinden çıkan D.Ç. idaresindeki 64 LC 518 plakalı otomobile çarptı. Vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4'ü çocuk 9 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı. Ekiplerce kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 2 otomobilin karıştığı kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: 2 otomobilin karıştığı kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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