Son dakika haberi! 2 yıl 10 ay hapis cezası vardı jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! 2 yıl 10 ay hapis cezası vardı jandarma ekiplerince yakalandı

20.04.2022 15:07
Son dakika haberi! 2 yıl 10 ay hapis cezası vardı jandarma ekiplerince yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ekiplerce devam eden uygulamalar neticesinde hakkında 'Kasten Yaralama' suçundan 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (21) yakalandı. E.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Son dakika haberi! 2 yıl 10 ay hapis cezası vardı jandarma ekiplerince yakalandı

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Jandarma, Hisarcık, Sapanca, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! 2 yıl 10 ay hapis cezası vardı jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika


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