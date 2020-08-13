Son dakika haberi: 2 yıllık okuduğu bölüme öğretim görevlisi olarak döndü - Son Dakika

Türkiye 'de her yıl 350 binden fazla kontenjan ayrılan Meslek Yüksekokulları (MYO) öğrencilere, mezun olur olmaz iş garantisi avantajı sunuyor. 2013 yılında İzmir 'den İstanbul 'a 2 yıllık Mimari Restorasyon Bölümü'nde eğitim görmek için gelen Ayhan Berk İrden, mezun olduğu bölümde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Aynı okulda yüksek lisans da yapan İrden, 'İş kaygım olmadı çünkü okurken zaten çalışıyordum. Akademik alanda ilerlemek istedim, mutluyum doğru tercihler yapmışım' dedi. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları istatistiklerine göre bu yıl 300 binden fazla aday 170 puan barajını aşamadığı için 4 yıllık lisans programları yerine 2 yıllık ön lisans programlarını tercih edebilecek. Türkiye'de son yıllarda lojistik, sağlık alanındaki tüm programlar, yabancı dil programları, sivil havacılık, deniz ulaşımı, tekstil, moda tasarımı, çocuk gelişimi, iş sağlığı ve güvenliği, özel güvenlik, radyo ve televizyon programcılığı, bilişim sektörü ile ilgili programlara talep arttı. Bu yıl ön lisans programlarına 385 binden fazla kontenjan ayrıldı. Özel hastanelerin, laboratuvarların çoğalmasıyla sağlık alanındaki tüm programlardan mezun olanlar, sivil havacılığın gelişmesi nedeniyle bu alandaki programlardan mezun olanlar ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanına duyulan ihtiyaç nedeniyle mezunlar rahatlıkla iş bulabiliyor. ÖĞRENCİ 3 DÖNEM BOYUNCA OKURKEN ÇALIŞIYOR İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir ise, öğrencinin açıkta kalma gibi bir durumu söz konusu olmadığını söyledi. Özdemir, 'Çünkü yerinde uygulamamız var, öğrenci 2'nci yarıyıldan itibaren 3 yarıyıl boyunca yerinde uygulama dersi alıyor, mesleğe hazır hale geliyor' diye konuştu. SİVİL HAVACILIK, UÇAK TEKNOLOJİSİ, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, MODA TASARIM? Dr. Öğretim Üyesi Özdemir talebin geçen yıllara oranla daha çok olduğunu vurgulayarak, 'Böylece haftada bir gününü boş bırakıyoruz temel eğitimi alan öğrenci sektörde iş buluyor ya da bizim kariyer merkezimiz aracılığıyla ona iş alanı yaratıyoruz. Öğrenci okulda öğrendiği çalıştığı firmada pekiştiriyor. Bu sene talep daha fazla bütün kontenjanların dolacağını düşünüyorum. Sivil havacılık, uçak teknolojisi, iş sağlığı ve güvenliği, moda tasarım, makine, saç ve güzellik hizmetleri gibi ikinci öğretimle beraber toplam 102 programımız var' ifadelerini kullandı. ÖĞRENCİNİN İŞ BULMA KAYGISI YOK Öğrenciyi mezun olduktan sonra yalnız bırakmadıklarını söyleyen Özdemir, 'Bizde eğitim alan öğrencinin iş bulma kaygısı yok, çünkü üniversiteye adım attığı andan itibaren danışmanları oluyor, çalışma imkanı sunuyoruz. Ayrıca, öğrenciyi mezun olduktan sonra boş bırakmıyoruz, sektörde iş bulmasını sağlıyoruz. Dikey Geçiş Sınavı için ücretsiz kurslarımız var. İsteyen öğrenci sınava girerek 4 yıla da tamamlayabilir. Bunun yanında öğrenci ikinci yabancı dili de ücretsiz öğrenebilir. 1'inci yılın sonunda ortalaması 3 olan öğrenci tam burslu olarak ikinci bir bölüm de okuyabilir. Bu yıl 5 bin öğrenci alacağız' dedi. 2 YIL OKUDUĞU OKULDA ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ YAPIYOR 2013 yılında Mimari Restorasyon Bölümü'nden mezun olan Ayhan Berk İrden ise, '2 yıl okuduktan sonra DGS ile Mimarlık Bölümü'ne geçtim. Şu anda aynı üniversitede mimari tasarım üzerine yüksek lisans yapıyorum. Ayrıca, mezun olduğum Mimari Restorasyon Bölümü'nde öğretim görevliliği yapmaya başladım. Mimar olmak hayalimdi, böyle bir yol haritası çizdim. Teknolojik imkanlarını, hocalarının araştırmalarını ve okulu araştırıp geldim, doğru bir tercih yaptığımı görüyorum' ifadelerini kullandı. YÜKSEK LİSANS SEVİYESİNE KADAR GELDİ Eğitim alırken hocaların çok yardımcı olduğunu aktaran İrden, 'Büyük firmalarda staj yaptım, yerinde uygulama stajları sayesinde şu anda öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. İş kaygım olmadı çünkü okurken zaten çalışıyordum. Akademik alanda ilerlemek istediğimi için yüksek lisans seviyesine kadar geldim. Büyük bir kampüste üniversite okumak çok keyifliydi' dedi. 'OKURKEN ÇALIŞMAYA BAŞLADIM? 2 yıllık Grafik Tasarım Bölümü mezunu Gamze Güney, okurken çalıştığını söyledi. Güney, 'İş olanakları fazla olduğu için bu bölümü seçtim. Hocaların yetkinliği ve okulun imkanları benim bu bölümü tercih etme nedenimdir. Okurken çalışmaya başladım, sektöre atılacak kadar bilgi edinmiştim. Mezun olurken çalıştığım için iş kaygım hiç olmadı. Şu anda da bir reklam ajansında grafik tasarım uzmanı olarak çalışıyorum. Çok memnunum okulda 2 yılda çok fazla şey öğrendim, birçok iş imkanım oldu' diye konuştu. 'BİLGİ EKSİKLİĞİ ÇEKMEDİM?

Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden yeni mezun olan Hakan Kırbaş da 'Çocukluğumdan beri bilgisayar üzerine bir iş yapmak istiyordum. Lisans programlarını tutturamadım ama ara vermeden 2 yıl okumakta tereddüt etmedim. Sınava girip 4 yıla tamamlayacağımı biliyordum. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine de bu okulu tercih ettim. Mezun olduğum gibi çalışmaya başladım. Yapay Zeka teknolojileri üzerine çalışan bir firmada yazılım uzmanı olarak görev yapıyorum. İş bulma kaygım olmadı, iyi hocaların eğitim aldım. Sektöre girdiğim zaman bilgi eksikliği çekmedim. Hocalarımız, iş bulma ve eğitim konusunda yardımcı oldu' şeklinde konuştu.

- İstanbul