TUTUKLANDI
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 günlük kız bebeğini fındık bahçesine gömdüğü iddiasıyla gözaltına ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilge Çapa (26), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA
Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... 20 günlük bebeğini bahçeye gömüp, kayıp ihbarında bulunmuş (2) - Son Dakika
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