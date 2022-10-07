Son dakika haberi... 20 günlük bebeğini bahçeye gömüp, kayıp ihbarında bulunmuş (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi... 20 günlük bebeğini bahçeye gömüp, kayıp ihbarında bulunmuş (2)

07.10.2022 19:46
Son dakika haberi... 20 günlük bebeğini bahçeye gömüp, kayıp ihbarında bulunmuş (2)

Son dakika gündem haberi... TUTUKLANDIOrdu'nun Altınordu ilçesinde, 20 günlük kız bebeğini fındık bahçesine gömdüğü iddiasıyla gözaltına ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilge Çapa (26), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 günlük kız bebeğini fındık bahçesine gömdüğü iddiasıyla gözaltına ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilge Çapa (26), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.


Son dakika haberi... 20 günlük bebeğini bahçeye gömüp, kayıp ihbarında bulunmuş (2)
Son dakika haberi... 20 günlük bebeğini bahçeye gömüp, kayıp ihbarında bulunmuş (2)
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Kaynak: DHA

Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 20 günlük bebeğini bahçeye gömüp, kayıp ihbarında bulunmuş (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... 20 günlük bebeğini bahçeye gömüp, kayıp ihbarında bulunmuş (2) - Son Dakika
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