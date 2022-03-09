20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu - Son Dakika
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20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu

09.03.2022 15:54
20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu

Terör örgütü DEAŞ'ın finansal yapısına yönelik Kastamonu merkezli 4 ilde gerçekleştirilen ve 20 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili detaylar belli oldu.

Terör örgütü DEAŞ'ın finansal yapısına yönelik Kastamonu merkezli 4 ilde gerçekleştirilen ve 20 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili detaylar belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Kastamonu'dan 17 kişi, Gaziantep'ten 1 kişi, Konya'dan 1 kişi ve İstanbul'dan 1 kişi olmak üzere toplam 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.Ç., B.Y., H.C., M.D., V.K., U.G., U.M.T., Y.A., M.C., F.G., A.E., S.D., M.Y., S.A., S.S., B.S., G.E., Y.E., K.M. ve M.M. isimli şüpheli şahısların ev ve işyerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kasatura, 30 adet cep telefonu, 13 adet sim kartı, 21 adet flash bellek, 8 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet masaüstü bilgisayar, 3 adet tablet, 4 adet hard disk, 8 adet fişek, 72 adet yasaklı yayın/kitap, not defteri, banka dekontları ve CD/DVD ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun Türk vatandaşı olduğu, 10'unun da Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Kastamonu İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Halen sorguları devam eden şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(Vedat Yunus İkizoğlu/ İHA)

20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu
20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu
20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu
20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu
20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu
20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu
20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu
20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu
20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu
20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu
20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu
20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu
20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu
20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu
20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu

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Münir Karaloğlu, Kastamonu, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 20 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu - Son Dakika


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