Şüpheli ifadeler veren iş arkadaşları gözaltına alındı! 20 yaşındaki Dilara'nın ölümü soruşturuluyor - Son Dakika
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Şüpheli ifadeler veren iş arkadaşları gözaltına alındı! 20 yaşındaki Dilara'nın ölümü soruşturuluyor

11.10.2022 14:14

Erzurum'da iş yerinden çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve 12 katlı inşaat halindeki binanın önünde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Dilara Köç'ün ölümüyle ilgili Ç.F., Ş.C., B.Ö. ve Dilara'nın tartışarak ayrıldığı iş yerinin sorumlu müdürü A.K. gözaltına alındı. 2'si kadın 4 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 20 yaşındaki Dilara Köç, 8 Ekim'de çalıştığı iş yerinin yöneticisiyle tartıştıktan sonra işyerinden ayrıldı. Daha sonra Köç, 9 Ekim tarihinde arkadaşlarıyla buluşmak üzere evden çıktı.

"ÇAY İÇMEYE GİTTİ GELECEK"

Geç saat olmasına rağmen eve dönmeyen kızları için endişelenen aile, kızlarının telefonunu defalarca aradı. Genç kızın cep telefonunu açan bir kadın, Dilara'nın arkadaşı olduğunu iddia ederek, "Dilara telefonu bırakıp markete gitti", diğer bir aramada ise "Dilara çay içmeye gitti, gelecek" şeklinde cevap verdi. Bir daha telefonu arayan aile, bu sefer Dilara'nın telefonunun kapalı olduğunu fark edince durumu polise bildirerek, kızları hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

20 yaşındaki Dilara'nın ölümü 'Cinayet mi intihar mı' araştırılıyor! İş arkadaşları ve müdürü gözaltında

CESEDİ İNŞAAT ÖNÜNDE BULUNDU

Devriye gezen bekçilerin, inşaat halindeki binanın önünde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Dilara Köç olduğu belirlenen genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası 20 yaşındaki Dilara Köç'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Dilara'nın cenazesi daha sonra ailesine teslim edildi. Genç kızın cenazesi, aile yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Narmanlı Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra genç kızın cansız bedeni defnedildi.

20 yaşındaki Dilara'nın ölümü 'Cinayet mi intihar mı' araştırılıyor! İş arkadaşları ve müdürü gözaltında

"BİZİM ÇOCUĞUMUZ İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİL"

Dayı Adem Taşören, "Dün yeğenimiz akşam vakitleri beraber çalıştığı kız arkadaşlarıyla buluşmaya gitmiş. Saat geç olunca annesi babası arıyor yeğenimi, kız arkadaşları telefonu açıyor. Kız arkadaşları çelişkili ifade veriyorlar. Arıyorlar 'Markete gitti gelecek', bir daha arıyorlar 'Çay içmeye gitti gelecek' şeklinde

söylüyorlar, daha sonra telefonu kapatıyorlar. Ablamlar da şüphelenince polise haber veriyorlar, maalesef sabah cansız bedenini bulduk inşaatta. İntihar süsü verilmiş. Bizim çocuğumuz intihar edecek biri değil" dedi.

20 yaşındaki Dilara'nın ölümü 'Cinayet mi intihar mı' araştırılıyor! İş arkadaşları ve müdürü gözaltında

"İKİ KIZ TEHDİT ETMİŞ YEĞENİMİ"

Cinayetten şüphelendiklerini ifade eden Taşören, "Biz cinayetten şüpheleniyoruz. Çalıştığı iş yerinde iki kız tehdit etmiş yeğenimi. Neden tehdit ettirmişler bilmiyoruz. Biz canımızı yitirdik. Ortaya çıkarılmasını istiyoruz. İş yerinde sıkıntıları da varmış. Kızların tehdit etme konusu var ama neden yapıldığını bilmiyoruz. Dilara'nın telefonu diğer kızların çantasında kalmış. Bunun aydınlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"NEDEN BİZİ ARAMADILAR?"

Taşören, "Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. İş yerinden ayrıldıktan bir gün sonra bu olay oldu. Kayıp olunca polise bildirdik, sabah acı haberi aldık. Hatta yeğenim arkadaşlarının yanından kalktıktan sonra tekrar onlarla karşılaşmış ve onlara intihar edeceğini söylemiş. Peki intihar edecekti, benim yeğenimin telefonu onlarda neden bizi aramadılar? Bu konunun aydınlatılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

20 yaşındaki Dilara'nın ölümü 'Cinayet mi intihar mı' araştırılıyor! İş arkadaşları ve müdürü gözaltında

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili Ç.F., Ş.C. ve B.Ö.'yü gözaltına aldı. Dilara'nın tartışarak ayrıldığı iş yerinin sorumlu müdürü A.K. ise akşam saatlerinde ekipler tarafından gözaltına alındı. 2'si kadın 4 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Erzurum, Saat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli ifadeler veren iş arkadaşları gözaltına alındı! 20 yaşındaki Dilara'nın ölümü soruşturuluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şüpheli ifadeler veren iş arkadaşları gözaltına alındı! 20 yaşındaki Dilara'nın ölümü soruşturuluyor - Son Dakika
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