Son dakika haberi... 2011 KPSS soruşturmasında ikinci dalga: 50 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... 2011 KPSS soruşturmasında ikinci dalga: 50 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2011'de yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 100 şüpheliden 50'si yakalandı.

Son dakika haberi... 2011 KPSS soruşturmasında ikinci dalga: 50 gözaltı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2011'de yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 100 şüpheliden 50'si yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2011 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, soruları sızdırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda ikinci operasyon sabah erken saatlerde 40 ilde eş zamanlı olarak yapıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 100 şüphelinin yakalanması için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden tespit edilen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 16'sının başka dosyadan tutuklu olduğu, 22'sinin farklı soruşturmalardan arandığı ve yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtıkları tespit edildi. Firari 12 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin tespitinde itiraflar önemli rol oynadı

Sınav soruşturmalarında daha önceden yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak bildiklerini soruşturmacı birimlerle paylaşan şüphelilerin ifadeleri yeni zanlıların tespitinde büyük rol oynadı.

Öte yandan, aralarında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen'in de yer aldığı itirafçıların ifadeleri, terör örgütünün soruları nasıl sızdırdığını ve üyelerin vicdanlarını rahatlatmak için nasıl kandırdıklarını ortaya koydu.

İtiraflarda örgüt yöneticilerinin soruları verdiği kişileri ikna etmek için "Bu size hizmetin bir lütfu, yanlış bir şey yapmıyorsunuz, sizin gibi insanların daha iyi yerlerde olması lazım. Kurumlarda çok yoruluyorsunuz, daha iyi hizmet edebilecek ve daha çok vakit bulabilecek yerlerde çalışmanız lazım." şeklindeki ifadeleri de kayıtlara geçti.

Şüphelilerin tamamı diğer sınav soruşturmalarının da zanlısı

Sınav operasyonlarını düzenleyen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları, son operasyonda haklarında gözaltı kararı verilenlerin 2010-2014 dönemindeki KPSS, KPDS, ALES ve YDS sınavlarında da şüpheli olduklarını ortaya çıkardı.

Çalışmalarda, operasyonun hedefindeki 100 şüpheliden, aralarında 14 mahrem imamın da bulunduğu 61'inin 2010 KPSS soruşturmasının da zanlısı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan kişiler arasında 2010 KPSS soruşturması kapsamında yakalanan ve FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kuzeninin eşi olarak bilinen Sahure Öksüz'ün de bulunduğu öğrenildi.

İlk operasyonda 83 kişi gözaltına alınmıştı

2011 KPSS soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Kasım 2019'da düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 122 şüpheliden 83'ü gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 13'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 70 şüpheliden 8'i tutuklanmış, 62'si hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Ankara, KPSS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 2011 KPSS soruşturmasında ikinci dalga: 50 gözaltı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi "Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar koronavirüse bağlı ölümler 2 milyona ulaşabilir Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi
Alica Schmidt, Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü oldu Alica Schmidt, Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü oldu         
23:34
Son şampiyon Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi Son şampiyon Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi         
22:09
Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti         
21:41
Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi         
21:18
Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var         
19:29
Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı? Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı?         
18:38
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 23:50:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... 2011 KPSS soruşturmasında ikinci dalga: 50 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei