Son dakika haberi | 2022 yılı 'Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi' Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle, 422 Mülki İdare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin atamaları yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 2 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 11 ile ise emniyet müdürü atandı.

2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 422 Mülki İdare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin yeni görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 1. sınıf ilçede görev yapan 46, 2. sınıf ilçede görev yapan 37, 3. sınıf ilçede görev yapan 43, 4. sınıf ilçede görev yapan 104, 5. sınıf ilçede görev yapan 38, 6. sınıf ilçede görev yapan 61 olmak üzere toplam 329 ilçenin Kaymakamının görev yerleri değiştirildi.

12 İLÇEDE KAYYUM OLARAK GÖREV YAPAN KAYMAKAM DEĞİŞTİ İstanbul 'da 12, Ankara 'da 4, İzmir 'de ise 10 Kaymakamın görev yerleri değiştirilirken, kayyumluk görevi de icra eden Kaymakamlardan 12'si farklı görevlere atandı, yerlerine yeni kaymakamların ataması yapıldı.İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMAİçişleri Bakanlığından, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Kararname sonrası boş kalan ilçelerimize Kaymakam Vekili görevlendirilmiş olup 922 İlçemizin tamamına Kaymakam verilmesi sağlanmıştır. Göç İdaresi Başkanlığında boş bulunan Başkan Yardımcılığı görevine Bakanlığımız İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer atanmıştır. Uyum ve iletişim Genel Müdür vekili Gökçe Ok, Yabancılar Genel Müdürü vekili Gözde Özkorul, Uluslararası Koruma Genel Müdür vekili Muhammet Selami Yazıcı , Düzensiz Göç ile Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür vekili Ramazan Seçilmiş ile Rehberlik ve Denetim Başkan vekili Hacı Memet Gürlek aynı görevlere asaleten atanmıştır. İller idaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Fırat Taşolar Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığında Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz Tümamiralliğe, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı SG Albay Ahmet Bahadır Tuğamiralliğe, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı SG Albay Oğuz Bavbek Tuğamiralliğe terfi ettirilmiş ve bulundukları görevlere intibak atamaları yapılmıştır" denildi.Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Polis Başmüfettişi, Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Diyarbakır İl Emniyet Müdürü, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş Sakarya İl Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik Antalya İl Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Recep Güzel Yazıcı Giresun İl Emniyet Müdürü, Vekaleten Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Kadir Yırtar Karabük İl Emniyet Müdürü, Vekaleten Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Sıralı Kütahya İl Emniyet Müdürü, Vekaleten Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Ali Loğoğlu Nevşehir İl Emniyet Müdürü, Vekaleten Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Yıldırımoğlu Siirt İl Emniyet Müdürü, Vekaleten Sinop İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Tarıkhan Çetiner Sinop İl Emniyet Müdürü, İstanbul Terörle Mücadeleden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Polis Başmüfettişi Kayhan Ay Kastamonu İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır."