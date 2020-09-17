Rapor: Küresel enerji talebi 2050'ye kadar yüzde 25 artabilir

BP'nin "Enerji Görünümü" Raporu'na göre, enerji talebi 2050'ye kadar, yüzde 25 artabilecek; ancak, bu artış içinde petrole olan talep azalırken, yenilenebilir enerjinin yükselişe geçmesi bekleniyor.

"Enerji Görünümü" Raporu'nun 2020 yılı lansmanı yapan BP'den yapılan açıklamaya göre, raporda geleceğin enerji trendleri ile ilgili beklentiler üç senaryo üzerinden paylaşıldı.