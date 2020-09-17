Rapor: Küresel enerji talebi 2050'ye kadar yüzde 25 artabilir - Son Dakika

Rapor: Küresel enerji talebi 2050'ye kadar yüzde 25 artabilir

BP'nin "Enerji Görünümü" Raporu'na göre, enerji talebi 2050'ye kadar, yüzde 25 artabilecek; ancak, bu artış içinde petrole olan talep azalırken, yenilenebilir enerjinin yükselişe geçmesi bekleniyor.

Rapor: Küresel enerji talebi 2050'ye kadar yüzde 25 artabilir, System.String[]

BP'nin "Enerji Görünümü" Raporu'na göre, enerji talebi 2050'ye kadar, yüzde 25 artabilecek; ancak, bu artış içinde petrole olan talep azalırken, yenilenebilir enerjinin yükselişe geçmesi bekleniyor.

"Enerji Görünümü" Raporu'nun 2020 yılı lansmanı yapan BP'den yapılan açıklamaya göre, raporda geleceğin enerji trendleri ile ilgili beklentiler üç senaryo üzerinden paylaşıldı.

Rapora göre, dünya daha düşük karbon tüketimine doğru ilerlerken, küresel enerji sistemleri; yakıtlar arasındaki artan rekabet ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlenerek dönüşüyor. Elektrikleşme arttıkça, enerji tüketimi de fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye doğru yön değiştiriyor. Karbon fiyatlarındaki artış gibi belirleyici politik önlemlerinse, enerji kullanımı kaynaklı emisyonları kalıcı olarak azaltması bekleniyor.BP CEO'su Bernard Looney konuyla ilgili olarak, "bp Enerji Görünümü Raporu değişen enerji resmini daha iyi anlamamız ve yeni stratejimizi geliştirmemize yardımcı olması açısından paha biçilemez. Bu yılın Enerji Görünümü raporu, daha öncekilerden 10 yıl ötesine giderek, sıfır emisyon şirketi olma amacımıza ulaşmayı hedeflediğimiz 2050 yılına uzanıyor. Pandemi, küresel karbon emisyonlarını çarpıcı biçimde azaltmış olsa da; dünya sürdürülebilir olmayan bir yolda devam ediyor. Ancak, belirleyici politik önlemler ve hem firmaların hem de tüketicilerin daha çok düşük karbon seçimleriyle; enerji dönüşümü hala gerçekleştirilebilir. Bundan dolayı da gelecek konusunda iyimser kalmaya devam ediyorum" dedi.Gerçekleştirilen lansmanda bu yılın BP Enerji Görünümü raporunu sunan BP Grup Baş Ekonomisti Spencer Dale, "Enerji Görünümü Raporu'nun rolü, enerji sistemlerinin zaman içinde nasıl değişeceğini tahmin etmek değil. Onun yerine Enerji Görünümü Raporu, bu farklı senaryoları; daha düşük karbonlu bir dünyaya doğru enerji sistemlerindeki dönüşümlerin karşısındaki belirsizliği daha iyi anlamamızı sağlamak için kullanıyor. Bu belirsizliği daha iyi anlamamız, karşılaşabileceğimiz sonuçlara yönelik sağlam ve dirençli bir strateji tasarlamamız açısından önemli bir girdi" dedi.BP Enerji Görünümü Raporu'nda, önümüzdeki otuz yılın olası çıktılarını keşfetmeye yardımcı olmak tasarlanan;Hızlı (Rapid), Sıfır Emisyon (Net Zero),Mevcut Durum (Business-as-usual) olarak üç senaryo üzerinde duruluyor. Bu senaryolar, tahmin olmaktan ziyade; politikalar ve toplumsal tercihlerle alakalı alternatif varsayımlara dayanıyor.Üç senaryoda da gelişen ekonomilerde, artan refah ve yaşam standartları nedeniyle enerji talebi artıyor. Rapid ve Net Zero'ya göre birincil enerji talebi 15 yıl içinde yükseliş sonrası durağan bir noktaya gelirken; Business-as-usual (BAU)'a göre 30 yıl boyunca talep artışı devam ederek, 2050'ye kadar, yüzde 25 artışa neden olacak.Tüm senaryolarda önümüzdeki 30 yıl içinde petrol talebinde düşüş olacağı varsayılıyor: 2050'ye kadar BAU'ya göre yüzde 10, Rapid'e göre yüzde 55 ve Net Zero'ya göre ise yüzde 80'lik bir düşüş olabileceği belirtiliyor.Yenilenebilir enerji de en hızla gelişen enerji kaynağı olarak görülüyor. 2018'de yüzde 5 olan yenilenebilir enerjilerin gelişimi 2050'ye kadar, Net Zero'ya göre yüzde 60, Rapid'e göre yüzde 45 ve BAU'ya göre yüzde 20 büyüyor.Senaryolarla ilgili ayrıntılarsa şöyle: Rapid (Hızlı) senaryosuna göre, karbon fiyatlarında önemli bir artışın öncülüğünü yaptığı politika önlemlerinin getirilmesi; enerji kullanımından kaynaklanan karbon emisyonlarının 2018 seviyelerine göre 2050 yılına kadar yaklaşık yüzde 70 azalmasına neden oluyor.Net Zero (Sıfır Emisyon) senaryosu, Rapid senaryosunun döngüsel ve paylaşım ekonomilerinin daha fazla benimsenmesi ve düşük karbonlu enerji kaynaklarına geçiş gibi politika önlemlerinin; toplumsal ve tüketici davranışları ve tercihlerindeki önemli değişimlerle güçlendirildiğini varsayıyor. Bu durum, 2050 yılına kadar karbon emisyonlarındaki azalmayı yüzde 95'in üzerine çıkarıyor.BAU (Mevcut Durum) senaryosu; hükümet politikalarının, teknolojilerinin ve toplumsal tercihlerin yakın geçmişte görülen bir tarzda ve hızla gelişmeye devam ettiğini varsayıyor. BAU senaryosunda, enerji kullanımından kaynaklanan karbon emisyonları 2020'lerin ortalarında zirve yapacağı, ancak önemli ölçüde azalmayacağı; 2050'deki emisyonların, 2018 seviyelerinin yüzde 10 altında olacağı varsayılıyor.Hem Rapid hem de Net Zero senaryoları karbon fiyatlarında 2050'ye kadar, gelişmiş dünyada 250 dolar/ ton CO2'ye ulaşılacağı ve gelişmekte olan ekonomilerde ise 175 dolar/ ton gibi önemli ölçüde bir artış olacağını varsayıyor.Bu oran BAU senaryosunda çok daha düşük; gelişmiş ekonomilerde 65 dolar/CO2 ve gelişmekte olan ekonomilerde 35 dolar/CO2 şeklinde karbon fiyatları ortaya koyuyor.


Yenilenebilir Enerji, Karbon, Petrol, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Rapor: Küresel enerji talebi 2050'ye kadar yüzde 25 artabilir - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de gözaltındaki göçmen kadınların rızaları olmadan rahimleri alınmış Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı Seren Serengil ve Yaşar İpek anlaşmalı olarak boşandı Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor
Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı         
18:42
Doğu Perinçek'e Doğu Perinçek'e "efsane" kavga nedeniyle "Pişman mısınız?" diye soruldu: Tam tersine bugün övünüyorum         
17:48
AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu         
17:17
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar         
16:19
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı         
13:04
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
Haraç vermeyi reddedip değnekçilere fırsat vermeyen işletmeci, kendi dükkanında dayak yedi Haraç vermeyi reddedip değnekçilere fırsat vermeyen işletmeci, kendi dükkanında dayak yedi         
09:28
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Senin çocuğun olmaz" diyen Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 19:44:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rapor: Küresel enerji talebi 2050'ye kadar yüzde 25 artabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei