Eskişehir'de 6 farklı ikametten toplam 21 bin lira değerinde elektronik eşya ve nakit para çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, olaylar, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Eskişehir'de gerçekleşti. 2 şüpheli şahıs, farklı mahallelerdeki 6 ikametten 21 bin lira değerinde nakit para ve elektronik eşya çaldı. Eskişehir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen R.Ö. ve B.A., İstanbul'da yakalanarak Eskişehir'e getirildi. Burada gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR