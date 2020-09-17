21 suç kaydı bulunan hırsız, 100 bin TL'lik altınları çaldı, yakalandı - Son Dakika

21 suç kaydı bulunan hırsız, 100 bin TL'lik altınları çaldı, yakalandı

21 suç kaydı bulunan hırsız, 100 bin TL'lik altınları çaldı, yakalandı Elazığ'da bir evde piyasa değeri 100 bin TL olan ziynet eşyası çalan hırsızlık şüphelisi kadın polis tarafından yakalandı.

21 suç kaydı bulunan hırsız, 100 bin TL'lik altınları çaldı, yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir evde piyasa değeri 100 bin TL olan ziynet eşyası çalan hırsızlık şüphelisi kadın polis tarafından yakalandı. Yakalanıp adliyeye sevk edilen şüphelinin 21 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir eve giren hırsız yaklaşık piyasa değeri 100 bin TL olan ziynet eşyası çaldı. Hırsızlığı fark eden ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler çalışma başlattı. Polisin geniş kapsamlı yaptığı çalışmada hırsızlık şüphelisinin İ.P. isimli kadın olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin adresi belirlenerek düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin toplamda 21 suç kaydığı olduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

21 suç kaydı bulunan hırsız, 100 bin TL'lik altınları çaldı, yakalandı

Türk Lirası, Hırsızlık, Piyasa, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 21 suç kaydı bulunan hırsız, 100 bin TL'lik altınları çaldı, yakalandı - Son Dakika

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