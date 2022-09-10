23 yıl kesinleşmiş hapis cezasından yakalanan zanlıdan ilginç sözler: Birini mi öldürmüşüz? - Son Dakika
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23 yıl kesinleşmiş hapis cezasından yakalanan zanlıdan ilginç sözler: Birini mi öldürmüşüz?

10.09.2022 21:55

Karaman'da 'hırsızlık' suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakalandıktan sonra sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin çıkışında kendisini görüntüleyen gazeteciyi fark ederek polise, "Ağabey bu beni niye çekiyor? Birini mi öldürmüşüz?" ifadelerini kullandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mert Salar'ın (26), kentte olduğunu tespit etti. Ardından adresini belirleyip, operasyon düzenledi.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Polisin geldiğini fark eden Salar, terlikleriyle koşarak kaçmaya çalıştı. Polisin takibi sonucu yakalanan Salar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

KENDİSİNİ ÇEKEN GAZETECİLERE PİŞKİN SÖZLER

Hastane çıkışı kendisini görüntüleyen gazeteciyi fark edip, polislere dönerek "Ağabey bu beni niye çekiyor? Birini mi öldürmüşüz" dedi. Salar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasından yakalanan zanlıdan ilginç sözler: Birini mi öldürmüşüz? - Son Dakika

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