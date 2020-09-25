23 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

23 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

Kedinin sahibi itfaiye ekiplerine tatlı ikram etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 23 metrelik su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kedinin sahibi ise itfaiye ekiplerini ziyaret edip tatlı ikram etti.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya Mahallesinde geçtiğimiz günlerde bir su kuyusuna düşen kedi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. 23 metrelik su kuyusundan çıkarılan kedinin sahibi

Ekin Sümen, İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret ederek, ekibe tatlı ikramında bulunarak teşekkür etti.

Olay gününü de anlatan Sümen, "Kedimiz yan komşumuzun bahçesindeki eski su kuyusuna düştü. Derinlik yaklaşık 23 metre olduğu için biz müdahale edemedik. Hemen Büyükşehir Belediyesi'ni aradık. İtfaiye personelleri geldi. Yoğun bir çalışma gösterdiler. Bir personeli kuyuya indirdiler. Hamdolsun minik yavrumuza kavuştuk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kedi kurtarma çalışmalarında görev alan İtfaiye erlerinden Kadir İbrahim Kaya, "Lazer metre ile ölçtüğümüzde kuyunun derinliğinin 22.5 metre olduğunu tespit ettik. Bu da yaklaşık 7-8 katlı bir binaya tekabül ediyor. Gerekli tertibatımızı alarak çalışmaya başladık ve kediyi oradan kurtardık. Her canlı bizim için değerlidir. 7 gün 24 saat görev yapmaya hazırız" diye konuştu.

İtfaiye eri Mehmet Bağcıoğlu ise, "Kuyunun dibinde yaklaşık 2,5 metrelik tünel gibi bir yer olduğu için kediyi çıkarmada bir hayli zorlandık. O tünel gibi bölüme giren kedi biraz korkup ürktüğü için bize yaklaşmak istemedi fakat sabırla hayvanın oradan çıkmasını bekleyerek, onu yakaladık ve yukarı çıkararak sağ salim sahiplerine teslim ettik" ifadelerini kullandı.