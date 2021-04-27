Hastanede tedavi gören öğrencilerin resim ve fotoğraflarından oluşan " 23 Nisan'da Hastanede Çocuk Olmak" temalı sergi açıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri devam ediyor.

"Öğretmenim Elimi Tut Projesi" kapsamında hazırlanan 23 Nisan'da Hastanede Çocuk Olmak isimli sergi, tıbbi destek ihtiyacı nedeniyle hastanede uzun süre kalan öğrencilerin, hastane süreçlerini ve 23 Nisan coşkusunu anlatan fotoğraf ve resimlerinden oluşuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen serginin açılış programına, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Nihat Alayoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, sağlıkçılar ve hastane sınıfı öğretmenleri katıldı.

Proje koordinatörü Melek Okur hastanede ve evde eğitim süreçlerine dair bilgi verirken, programda Süleyman Yalçın Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Siirt Karaçay Cumhuriyet İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Şeyda Karaçay'a canlı bağlantı yapıldı.

Hastane sınıfı öğretmenleri ise İTO'nun hastane sınıflarına tablet bağışı dolayısıyla İTO Genel Sekreteri Nihat Alayoğlu'na hediye takdim etti. Ayanoğlu ise İTO olarak böyle bir projeye katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, çocukların sağlıklarına kavuşarak eğitimlerine okullarında devam etmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından hastanede tedavi gören çocukların yaptığı resim ve fotoğraflardan oluşan sergi protokol üyeleri tarafından açıldı.