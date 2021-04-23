Son dakika haberi: 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklar bayram coşkusunu konvoylarla yaşadı - Son Dakika

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve balonlarla donatılan araçlardan oluşan konvoylarla şehir turu gerçekleştirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklar için araç konvoyu oluşturuldu.

İnegöl Belediyesince düzenlenen konvoyda, çizgi film ile Hacivat ve Karagöz karakterlerinin yer aldığı üstü açık otobüslerle tur atıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yaptığı açıklamada, otobüslerin 2 gün sokak ve caddelerde dolaşacağını söyledi.

Mudanya ilçesinde de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile itfaiye, zabıta, AFAD gibi çok sayıda kurumun araçlarıyla konvoy oluşturuldu. İlçenin cadde ve sokaklarında siren çalarak dolaşan konvoyla, çocukların bayramı kutlandı.