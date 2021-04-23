Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Tosya Fevzipaşa İlkokulu Müdürü Şener Şen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Törene, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile protokol üyeleri katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika