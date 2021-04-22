Son dakika haberi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) umutsuzluğun, zor ve sıkıntılı günlerin yaşandığı bir süreçte açılmasının, milletçe azim ve kararlılıkla yürütülen milli mücadelenin başarıya ulaşmasında, zaferle taçlandırılmasında önemli dönüm noktası olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde asil millet tarafından başlatılan kurtuluş ve cumhuriyetin kuruluş mücadelesinde TBMM'nin üstlendiği rolün çok önemli olduğunu vurgulayan Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Milletimizin azim, inanç ve kararlılıkla yürüttüğü ve zaferle çıkılan istiklal ve istikbal mücadelesi sonucunda bağımsız ve özgür yaşama irademiz ve egemenliğin kayıtsız, şartsız milletin olduğu tüm dünyaya ilan edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir ülke olarak dünyadaki saygın yerini almıştır. Atatürk büyük zorluklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni, geleceğimizin teminatı ve en değerli varlığımız gördüğü çocuklarımıza emanet etmiş, TBMM'nin açıldığı günü sevgili çocuklarımıza bayram olarak armağan ederek, onlara verdiği değeri, duyduğu güveni ve sevgiyi göstermiştir. Sevgili çocuklarımızın da kendilerine emanet edilen cumhuriyetimizi, özgürlük ve bağımsızlığımızı ilelebet koruyup kollayacaklarına, milli ve manevi değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, çok okuyan, araştıran, sorgulayan, özgüveni yüksek, bilim ve teknolojiyi takip eden donanımlı bireyler olarak ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye yolunda yarınlara güvenle taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz."