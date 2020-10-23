Son dakika haberi... 23 yıl hapis cezası alan şahıs polis uygulamasında kendini ele verdi - Son Dakika

Son dakika haberi... 23 yıl hapis cezası alan şahıs polis uygulamasında kendini ele verdi

23.10.2020 19:06
Son dakika haberi... 23 yıl hapis cezası alan şahıs polis uygulamasında kendini ele verdi, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 23 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezası alan şahıs uygulama noktasında kendini ele verdi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 23 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezası alan şahıs uygulama noktasında kendini ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası N.L. dün "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuksuz olarak yargılandığı Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 yıl hapis, 40 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutuklanmasına ve yakalanmasına karar verdi.

Nakliyatçılık yapan B.L. mahkemenin kendisine verdiği 23 yıl hapis, 40 bin lira da para cezasından, yakınlarının kendisine telefonla bildirmesi üzerine haberdar oldu. İzmir'den kamyoneti ile Samsun'a dönen B.L.'nin aracı Samsun girişindeki polis uygulama noktasında durduruldu. "Beni mi yakalamak için mi aracımı durdurdunuz. Bugün mahkemece 23 yıl hapis, 40 bin lira da ceza aldım" diyerek kendini ele veren B.L., polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan B.L. Samsun Adliyesine sevk edildi. B.L. Samsun 4. Ağır Cezası Mahkemesine çıkartılarak dünkü aldığı ceza mahkemece yüzüne okunup tutuklandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.L. Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, aynı davada 1'i kadın 2 kişinin de 23 yıl hapis, 40'ar bin lira da adli para cezasına çarptırıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Son dakika haberi... 23 yıl hapis cezası alan şahıs polis uygulamasında kendini ele verdi
Son dakika haberi... 23 yıl hapis cezası alan şahıs polis uygulamasında kendini ele verdi
Son dakika haberi... 23 yıl hapis cezası alan şahıs polis uygulamasında kendini ele verdi

Uyuşturucu Ticareti, Para Cezası, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... 23 yıl hapis cezası alan şahıs polis uygulamasında kendini ele verdi - Son Dakika

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