Son dakika haberi: 24 ölümlü kazada yeni gelişme - Son Dakika

Son dakika haberi: 24 ölümlü kazada yeni gelişme

Son dakika haberine göre 24 ölümlü kazada yeni gelişme Muğla'da 2017 yılında Sakartepe rampasında 24 ölümlü kazaya karışan araç sahibine verilen 10 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından az bulunmuş ve cezanın üst sınırdan verilmesi istenmişti 2017 yılı 13 Mayıs'ta İzmir Buca'dan 'Anneler Günü' etkinliği için...

24 ölümlü kazada yeni gelişme

Muğla'da 2017 yılında Sakartepe rampasında 24 ölümlü kazaya karışan araç sahibine verilen 10 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından az bulunmuş ve cezanın üst sınırdan verilmesi istenmişti

MUĞLA - 2017 yılı 13 Mayıs'ta İzmir Buca'dan 'Anneler Günü' etkinliği için Marmaris'e giderken Sakartepe rampasında meydana gelen kazada 24 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Kaza sonrası araç sahibi Bülent Çetindağ tutuklanmış ve Muğla 1'inci ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması yapılmıştı. Geçen yıl 26 Şubat'ta tutuklu sanık Bülent Çetindağ hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme'den 12 yıl hapis cezası verildi. Sanığın, izlenen hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezası 10 yıla düşürüldü.

Yerel mahkemenin bu kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Tutuklu sanık Bülent Çetindağ'a verilen cezanın alt sınırdan verildiğini belirten Yargıtay, cezanın üst seviyeden verilmesi gerektiğini hükmetti.

Yargıtay'ın bu kararının ardından bugün ilk duruşma Muğla 1'nci ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Tutuklu sanık Bülent Çetindağ, duruşmaya Muğla E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Tutuklu sanık Bülent Çetindağ duruşmada eğer şoför sağ olsaydı şu anda kendisinin yerine şoförün tutuklu sandalyesinde olacağını, 25 yıldır bu işi yaptığını ve aracın fabrika çıkışının 33 koltuk olduğunu söyledi. Çetindağ, ölümlü kaza olması nedeniyle olayın kendi başına patladığını belirterek tahliyesini talep etti.

Duruşma savcısı tutuklu sanık Bülent Çetindağ'ın tutukluluk halinin devamı yönünde talepte bulundu. Mahkeme heyeti verilen aranın ardından tutuklu sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delilerin bulunması, tutuklulukta geçirdiği süre ve hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu göz önüne alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

OLAY

13 Mayıs 2017 tarihinde İzmir Buca'dan 'Anneler Günü' etkinliği için Marmaris'e hareket eden ve içinde 34 kişinin bulunduğu Armağan Serttaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı otobüs, Sakartepe rampasından iniş esnasında kaza yaptı. Kazada 24 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Son dakika haberi: 24 ölümlü kazada yeni gelişme
Son dakika haberi: 24 ölümlü kazada yeni gelişme
Son dakika haberi: 24 ölümlü kazada yeni gelişme
Son dakika haberi: 24 ölümlü kazada yeni gelişme
Son dakika haberi: 24 ölümlü kazada yeni gelişme
Son dakika haberi: 24 ölümlü kazada yeni gelişme
Son dakika haberi: 24 ölümlü kazada yeni gelişme
Son dakika haberi: 24 ölümlü kazada yeni gelişme

Sakartepe, Yargıtay, Muğla, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 24 ölümlü kazada yeni gelişme - Son Dakika

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