Son dakika haberi: 250 bölge seyahat acentesi Kuşadası'nda bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberi: 250 bölge seyahat acentesi Kuşadası'nda bir araya geldi

Son dakika ekonomi haberi... Korona virüs salgını sonrası zor günler yaşanan turizm sektöründe, krizden çıkış ve yeni döneme adapte olmak için çalışmalar sürüyor.

Korona virüs salgını sonrası zor günler yaşanan turizm sektöründe, krizden çıkış ve yeni döneme adapte olmak için çalışmalar sürüyor.

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Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu(BTK), iç turizmi hareketlendirmek için 250 bölge acentesini Kuşadası'nda bir araya getirerek, Aydın ile genelinde bilgilendirme ve tanıtım çalışması başlattı.


TÜRSAB Kuşadası BTK'nın gerçekleştirdiği bilgilendirme gezisine Ege Bölgesi seyahat acenteleri büyük ilgi gösterdi. Kuşadası'nın önemli turistik tesislerini gezerek bilgilendirme gezisine başlayan acente temsilcileri öğleden sonra Kuşadası'nda çarşı gezisi yapacak ve ardından gün batımı tekne turuna katılacak. Bölge seyahat acenteleri, Kuşadası'nın yanı sıra Aydın ve Didim'de de bilgilendirme etkinliklerine katılacak. Bu kapsamda acentelere Perşembe günü Didim'de otellerin bilgilendirmesi yapılacak, ardından Apollon Tapınağı ve Milet Antik Kenti'ne gezi düzenlenecek. Cuma günü de Arapapıştı Kanyonu, Nysia Antek Kenti'ni ziyaret edecek ve tekne turuna katılacak. Bu arada, sayıları 250'yi bulan seyahat acentelerine Perşembe günü akşamı Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla gala yemeği verilecek. Yemeğe Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de katılacağı açıklandı.


TÜRSAB Kuşadası BTK Başkanı Eda Yurtcan, korona virüs sonrası krizden çıkmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, " 2020 yılından hepimizin beklentisi yüksekti ancak korona virüs salgını nedeniyle zor bir süreç yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. TÜRSAB yönetim kurulu üyeleri olarak önümüzdeki Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını biraz hareketlendirmek, iç pazarı hatırlamak ve hatırlatmak adına temsil ettiğimiz 35 bölgenin 13'ünü Kuşadası'na davet ettik. 250 seyahat acentemizin temsilcileriyle bir araya gelerek 3 gün konaklamalı bilgilendirme etkinliğimize bugün başladık. Kalabalık bir katılımla başladığımız etkinliğimize Korumar, Aqua Fantasy ve Pine Bay otel bilgilendirmelerinin ardından Kuşadası sahilinde yürüyüş gerçekleştireceğiz. Yemeğin ardından Kabotaj Bayramı dolayısıyla misafirlerimizle bir tekne turu düzenleyeceğiz. Yarın Kuşadası Belediyesi'nin organize ettiği bir gala yemeği gerçekleştireceğiz. Burada Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Barbaros Bağlı Kaya'nın katılımlarını bekliyoruz. Çok güzel bir organizasyona imza ettik, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Koronavirüs, Kuşadası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: 250 bölge seyahat acentesi Kuşadası'nda bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi

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