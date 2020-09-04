Son dakika haberi... 27 yıl sonra üniversiteli oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... 27 yıl sonra üniversiteli oldu

Son dakika haberleri: İZMİT'te yeğeniyle hazırlanarak üniversite sınavına giren 2 çocuk annesi Mukaddes Şimşek (47), Kocaeli Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

Son dakika haberi... 27 yıl sonra üniversiteli oldu, System.String[]
İZMİT'te yeğeniyle hazırlanarak üniversite sınavına giren 2 çocuk annesi Mukaddes Şimşek (47), Kocaeli Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı. Şimşek, 27 yıl ara verdiği eğitim hayatına dönmenin yanı sıra oğlu Yağızhan Şimşek ile aynı kampüste okuyacak olmanın da heyecanını yaşıyor.

İzmit'te yaşayan 2 çocuk annesi Mukaddes Şimşek, eğitim hayatına 27 yıl ara verdikten sonra yeğeniyle üniversite sınavına hazırlanarak Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı. Sınava birlikte hazırlandığı yeğeni Metehan Semiz'in de Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandığını söyleyen Şimşek, yüksek lisans yaparak akademisyen olmayı hedeflediğini söyledi. Aynı üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan oğlu Yağızhan ile aynı kampüste öğrenim görecek olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Mukaddes Şimşek, gençlere okumayı ve öğrenmeyi hiç bırakmamalarını tavsiye etti.

'PSİKOLOJİ BÖLÜMÜNÜ 5 PUANLA KAÇIRMIŞTIM'Daha önce bir çok sosyal projede yer aldığını söyleyen Mukaddes Şimşek, "Eğitim hayatımı 93 yılında Samsun Namık Kemal Lisesi'nden mezun olarak tamamlamıştım. O sene ilk defa sınava girdiğimde 19 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü 5 puanla kaçırmıştım. Ondan sonra bir daha denemedim. Yıllar içinde sürekli kendini yenileyen, okumaktan hiçbir zaman vazgeçmeyen, hatta okumayı büyük bir aşk olarak gören bir insandım. Yıllardır da Kocaeli'de yaşıyorum. Kocaeli'ye geldiğim günden beri de her zaman sosyal platformların içinde oldum. En büyük desteği eğitime ve engelli kardeşlerime sağlamıştım. Gençlerin okumasından, hiçbir zaman yerlerinde saymamalarından yanayım. Bunun için de ihtiyaç sahibi okullara kendi çapımda kütüphaneler kurdum. Yine Kandıra'da bir ilkokulumuza okuma salonları açtım. İhtiyaç sahibi olup, üniversiteye hazırlanmak için kaynak bulamayan gençlerimize kitap desteklerinde bulundum" dedi.'TATLI BİR REKABETE TUTUŞTUK'Üniversiteye hazırlanan yeğeni ile birlikte çalıştığını söyleyen Şimşek, "Bu sene yeğenim üniversiteye hazırlanmak için yanıma gelmişti. Ona örnek olmak adına, zor savaşında pes etmemesi adına, 'Hala-yeğen beraber girelim bu sınava' dedim. Bakalım kim kimi geçecek diye tatlı bir rekabete tutuştuk. Hem de bizim dönemimizde aldığımız eğitim ile bu dönemdeki eğitim biraz farklı olduğu için, benim bildiklerimi ona aktarmak adına böyle bir yarışa girdik. Ama ikimiz de güzel mükafat aldık. Ben Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'ne yerleştim. Yeğenim Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne yerleşti. Buradaki amacım aslında hem kadınlarımıza hem de gençlerimize örnek olmaktı. Hiçbir zaman, hiçbir şey için geç değil. Hele ki okumak için hiç geç değil. Nefes aldığımız süre içinde okumaya, bilgiye ihtiyacımız var. Gençlerimiz çok çabuk pes ediyorlar. Her şeyin kolayına kaçmaya çalışıyorlar. Hayat çok kolay değil ve bir yarış. Bu yarışta da yer almak için okumak en önemli faktör" diye konuştu.'HAYATIM BOYUNCA ÇOCUKLARIMA ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞTIM'Çocukları Yağızhan ile Ecrin Naz'a örnek olmaya çalıştığını söyleyen Mukaddes Şimşek, "Oğlum Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi. Oğluyla aynı üniversitede okumak her anneye nasip olmaz. Bu ayrı bir gurur benim için. Hayatım boyunca çocuklarıma idol olmaya, örnek olmaya çalıştım. Bu konuda da onlara örnek olduğuma inanıyorum. Çünkü hiçbir zaman pes etmeyecekler. 'Bizim annemiz çok güçlü. Yaparım dediği her şeyi başaran bir kadındı. Biz de onun evlatları olarak her şeyin en iyisini yapacağız' diye yollarına devam edeceklerine inanıyorum. Kampüste anne-oğul değil, iki öğrenciyiz. Ama tabii ki evimizde anne-oğuluz. Ona da, bana da hayat yolunda başarılar diliyorum" dedi.'HEDEFİM HUKUK FAKÜLTESİYDİ, AMA NASİP SİYASETMİŞ'İlk tercihini Hukuk Fakültesi'nden yana kullandığını söyleyen Şimşek, "Üniversite sınavına gireceğimi söylediğimde insanlar çok şaşırdılar. Hatta, 'Delirdin mi sen?' diyenler oldu. 'Kazansan bile okuyacak mısın?' diyenlere, 'Eğer o günü görürsem tabii ki okuyacağım. İnsan istediği zaman zor diye hiçbir şey yok. Yeter ki istesin. Her şey başarılır' demiştim. Ben de başaracağıma inanıyorum. Biz Kocaeli'de yaşadığımız için mecburen tek üniversite tercih etmek zorundaydım. Çünkü ben bir anneyim ve eşim. O yüzden Kocaeli Üniversitesi benim tek tercihimdi. Tercih listesinde bu bölüm benim üçüncü tercihimdi. İstediğim bir bölümdü. Aslında hedefim Hukuk Fakültesi'ydi, ama nasip siyasetmiş. Bunda da bir hayır vardır diyorum. Bundan sonraki hedefim olarak, tabii ki bu yaştan sonra bizler kamuda yer alamayız. Ama yüksek lisans yapıp akademisyen olmayı düşünüyorum" diye konuştu.'SINAV ZAMANLARINDA BENİM HALİMİ BİRAZ DAHA ANLAR'Annesiyle aynı kampüste okumanın garip bir deneyim olacağını söyleyen Yağızhan Şimşek (21), "Bu sene annem, kuzenimle beraber ufak bir iddiaya girip üniversite sınavına girdi. Benimle aynı üniversitede Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı. Ben şahsi olarak heyecanlıyım. Onunla beraber aynı kampüste okuyacak olmak garip bir deneyim olacak. Daha önce yaşadığım veya daha sonra yaşayabileceğim bir deneyim değil. Arkadaşlarıma bahsettiğimde büyük bir çoğunluğu, 'Alay mı ediyorsun?', 'Şaka mı yapıyorsun?' gibi tepkiler verdi. Espri yaptığımı zannettiler. Açıkçası ben de başta öyle zannediyordum. Sınava girdi, başardı. Gurur duyuyorum onunla. Mutluyum. Bölümlerimiz, derslerimiz farklı olacak. O yüzden ortalama konusunda rekabet edebileceğimizi sanmıyorum. Ben sayısal bir bölüm okuduğum için ekstra olarak fizik, matematik gibi dersleri daha yoğun görüyorum. Ama bir rekabet olur tabii ki. En azından sınav zamanlarında benim halimi biraz daha anlar" dedi.

- Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi, Siyaset, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 27 yıl sonra üniversiteli oldu - Son Dakika

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