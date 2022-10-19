Son dakika haberi | 28'inci hırsızlıklarında, Çiğli polisinden kaçamadılar - Son Dakika
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Son dakika haberi | 28'inci hırsızlıklarında, Çiğli polisinden kaçamadılar

19.10.2022 16:20
Son dakika haberi | 28'inci hırsızlıklarında, Çiğli polisinden kaçamadılar

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Çiğli ilçesinde bir iş yerinden elektrikli motosiklet çalınması üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir iş yerinden elektrikli motosiklet çalınması üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden birinin hırsızlıktan 15, diğerinin ise yine hırsızlık suçundan 12 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 17 Ekim tarihinde bir iş yeri sahibinin elektrikli motosikletinin çalındığını ihbar etmesi üzerine harekete geçti. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını G.B. (19) ve V.G.'nin (21) gerçekleştirdiğini belirledi. Olay yeri ve yakınındaki incelemelerden yola çıkan polis ekipleri kimlikleri belirlenen 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı.

Birinin 15 diğerinin 12 hırsızlık kaydı var

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, yapılan incelemede G.B.'nin hırsızlık suçlarından 15, V.G.'nin ise 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 2 şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Hisarcık, İzmir, Çiğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | 28'inci hırsızlıklarında, Çiğli polisinden kaçamadılar - Son Dakika

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