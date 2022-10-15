Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı havanın aydınlanmasıyla havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı havanın aydınlanmasıyla havadan görüntülendi

15.10.2022 07:55

Bartın'da facianın yaşandığı maden ocağında günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar sürüyor. Dumanların sardığı maden ocağı havanın aydınlanması ile havadan görüntülendi.

Bartın'da dün akşam saatlerinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. 28 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağında içeride mahsur kalan 15 kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Patlamayla birlikte yer altında meydana gelen gaz kütlesi havalandırma boşluklarından tahliye edildi. Patlamanın yaşandığı maden ocağı ise günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan dron ile görüntülendi. Bölgede yakınlarının kurtarılmasını bekleyen birçok işçi yakını da bulunuyor.

DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Günün ilk ışıkları ile çalışmalar sürerken, maden ocağının etrafını kaplayan duman dron ile havadan görüntülendi. Ayrıca görüntülerde çok sayıda aracın arama-kurtarma çalışmalarının büyüklüğünü de gözler önüne seriyor. Çalışmalar büyük bir titizlikle devam ediyor.

BAKAN KOCA: CAN KAYIPLARIMIZIN SAYISI 28'E ULAŞTI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu. Bakan Koca, "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Sabahın ilk saatlerinde maden ocağından ilk görüntüler;

YORUMLAR
500
4 sene önce Bartın'daki maden ocağını ziyaret etmişti! Haluk Levent'ten duygulandıran paylaşım: O işçilerden bazıları hayatta değil 4 sene önce Bartın'daki maden ocağını ziyaret etmişti! Haluk Levent'ten duygulandıran paylaşım: O işçilerden bazıları hayatta değil Madende mahsur kalan babasını bekleyen gençten yürek burkan sözler! İşçiler sarılarak teselli etti Madende mahsur kalan babasını bekleyen gençten yürek burkan sözler! İşçiler sarılarak teselli etti
Kaynak: İHA

Bartın, Maden, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı havanın aydınlanmasıyla havadan görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:41 Şiddet gören kadını kurtarmak isterken balkondan düşen polis memuru şehit oldu
08:20 4 sene önce Bartın'daki maden ocağını ziyaret etmişti! Haluk Levent'ten duygulandıran paylaşım: O işçilerden bazıları hayatta değil
07:55 Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı havanın aydınlanmasıyla havadan görüntülendi
07:48 TTK'den facianın yaşandığı maden ocağıyla ilgili Sayıştay raporu iddiasına cevap: Dezenformasyon içeriyor
07:35 Bartın'daki faciada acı gerçeği Bakan Fatih Dönmez: İşçilerin bir kısmı basınç ve sıcaklıkla yaşamını yitirdi
07:18 Çok sayıda işçinin yaşamını yitirdiği Bartın'daki maden faciası sonrası ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi
07:01 Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi
05:45 Madende mahsur kalan babasını bekleyen gençten yürek burkan sözler! İşçiler sarılarak teselli etti
03:36 Bartın'daki maden faciasına neden olan grizu patlaması nedir, nasıl gerçekleşir?
01:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı! Dışişleri Bakan Yardımcısı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 09:36:44. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı havanın aydınlanmasıyla havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement