Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı havanın aydınlanmasıyla havadan görüntülendi

Bartın'da dün akşam saatlerinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. 28 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağında içeride mahsur kalan 15 kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Patlamayla birlikte yer altında meydana gelen gaz kütlesi havalandırma boşluklarından tahliye edildi. Patlamanın yaşandığı maden ocağı ise günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan dron ile görüntülendi. Bölgede yakınlarının kurtarılmasını bekleyen birçok işçi yakını da bulunuyor.

DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Günün ilk ışıkları ile çalışmalar sürerken, maden ocağının etrafını kaplayan duman dron ile havadan görüntülendi. Ayrıca görüntülerde çok sayıda aracın arama-kurtarma çalışmalarının büyüklüğünü de gözler önüne seriyor. Çalışmalar büyük bir titizlikle devam ediyor.

BAKAN KOCA: CAN KAYIPLARIMIZIN SAYISI 28'E ULAŞTI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu. Bakan Koca, "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Sabahın ilk saatlerinde maden ocağından ilk görüntüler;