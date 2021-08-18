Son dakika haberi! 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki karar infaza gönderildi (2)- Yeniden - Son Dakika

ANKARA 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına gönderdi.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davası, 13 Nisan 2018'de karara bağlandı. Aralarında dönemin simge ismi Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 18 sanığa 'Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men' suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamladı. Sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına gönderdi. İnfaz savcılığının, sanıklara teslim olmaları için müddetname göndereceği, burada belirlenen sürede teslim olmayanlar için yakalama kararı çıkarılacağı belirtildi.