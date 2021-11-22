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Son dakika haberi! 28 Şubat davasında 16 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Son dakika haberi! 28 Şubat davasında 16 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

22.11.2021 13:01
Son dakika haberi! 28 Şubat davasında 16 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

Son dakika gündem haberi... YARGITAY'ın 28 Şubat davasında haklarındaki hükmü bozduğu 16 sanığın Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına başlandı.

YARGITAY'ın 28 Şubat davasında haklarındaki hükmü bozduğu 16 sanığın Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına başlandı. Salonda bulunan 11 sanık beraatlarını talep ederken, diğer 5 sanık sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 13 Nisan 2018'de karara bağlandı. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan ile Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Sarı, Çetin Dizdar, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Halil Kemal Gürüz, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Mühittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türkeri'ye 'Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men' cezasından müebbet hapis cezası verildi. 68 sanık beraat ederken, ölüm nedeniyle 4 sanığın, zaman aşımı nedeniyle de 12 sanık hakkındaki davanın düşürülmesine hükmedildi.

İSTİNAF'TAN 18 SANIK İÇİN 'HUKUKA UYGUN' KARARIKarar istinafa taşındı. Ankara Bölge Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi, müebbet hapis cezası verilen 21 sanıktan dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Çetin Dizdar ve Hikmet Köksal'ın hükmün ardından hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle bu sanıklar yönünden düşme kararı verdi. Diğer 18 sanık hakkındaki mahkumiyet kararı hukuka uygun bulundu ve dosya Yargıtay'a taşındı.YARGITAY 16 SANK HAKKINDA BOZMA KARARI VERDİYargıtay, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamladı. İnceleme sonucu sanık eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkındaki mahkumiyet kararı onandı. Yargıtay, sanıklar Gürüz, Öznal, Alpkaya ve Şenel'in ise 'yardım eden' sıfatıyla cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle haklarındaki mahkumiyet kararını bozdu. Ayrıca daire, haklarında zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilen 12 sanığın ceza alan diğer sanıklarla 'gizli ittifakları' olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını isteyerek dosyayı Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. RÜTBELERİ SÖKÜLDÜHükmü kesinleşen 14 sanık general hakkında 19 Ağustos'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi ve sanıklar, hükmün infazı için cezaevine gönderildi. Mahkemenin talebi üzerine, Genelkurmay Başkanlığı da Askeri Ceza Kanunu'nun 30'uncu maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 50'nci maddesi gereğince hükmü kesinleşen sanıkların rütbelerini söktü.16 SANIK İÇİN YENİDEN YARGILAMA BAŞLADI Ankara 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, emekli Oramiral Hayri Bülent Alpkaya, emekli orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, emekli tümgeneraller Ersin Yılmaz, Yücel Özsır, Muhittin Erdal Şenel, emekli tuğgeneraller Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve emekli Albay İbrahim Selman Yazıcı ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz ve YÖK üyesi Erdoğan Öznal ile avukatları katıldı. Sanıklar emekli Koramiral Altaç Atılan, emekli Korgeneral İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay ve Tümgeneral Şevket Turan ise sağlık gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. BERAATLARINI TALEP ETTİ

Mahkeme Başkanı Hakim Yaşar Sezikli, Yargıtay'ın bozma ilamını okuduktan sonra buna ilişkin savunma yapması için sanık ve avukatlarına söz verdi. Lehe bozma hükmü verilen sanıklar dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Alpkaya, Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Şenel, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gürüz ve YÖK üyesi Öznal, Yargıtay ilamının gerekçesine katılmadıklarını; ancak bozma kararına uyulmasını talep ederek beraatlarını talep etti. Yargıtay'ın aleyhe bozma kararı verdiği sanıklar Yöney, Sarıışık, Özsır, Yılmaz, Zeytinci, Yükselen ve Yazıcı da mahkemenin önceki kararında direnmesini isteyerek, mahkemenin aksi karar vermesi durumunda beraatlarını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sağlık sorunu nedeniyle duruşmaya katılamayan sanıkların savunmalarının celse arasında alınmasını ve duruşmaya katılan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasını kararlaştırarak duruşmayı, erteledi.


Yargıtay, 28 Şubat, Emekli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 28 Şubat davasında 16 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! 28 Şubat davasında 16 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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