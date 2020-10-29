Son dakika haberi... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasından detaylar

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in konuşması

Vali Şimşek'in tebrikleri kabul etmesi

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Valilik bahçesinde düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.

Şimşek, yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Milletimizin bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olan Cumhuriyet, şüphesiz ki Ulu Önder Atatürk'ün Türk ulusuna bıraktığı en önemli miras ve vazgeçilmez bir değerdir." ifadelerini kullandı.

Törene, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan da katıldı.