Son dakika haberi | 3 bin yıllık geçmişe sahip ilçede turist hareketliliği başladı - Son Dakika

Son dakika haberi | 3 bin yıllık geçmişe sahip ilçede turist hareketliliği başladı

Gelen son dakika haberlerine göre 3 bin yıllık geçmişe sahip ilçede turist hareketliliği başladı Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır boş olan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'ya yerli turistler gelmeye başladı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan...

3 bin yıllık geçmişe sahip ilçede turist hareketliliği başladı

Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır boş olan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'ya yerli turistler gelmeye başladı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen normalleşme süreciyle birlikte turist hareketliliği başladı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, köprü ve çeşmeleriyle "açık hava müzesi"ni andıran ve yaklaşık 3 aydır boş kalan tarihi ilçede, yerli turist hareketliliği yaşanıyor.

3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan ve Türkiye'de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde tek yer olma özelliği taşıyan Safranbolu, 1 Haziran'dan itibaren hayata geçirilen normalleşmeyle birlikte turistleri ağırlamaya başladı.

"Osmanlı'nın parmak izi", "Korumanın başkenti", "Açık hava müzesi" gibi unvanlarla anılan tarihi kentte yaşanan turist hareketliliği, uzun süredir kapalı olan esnafların da yüzünü güldürdü.

Tarihi kentte uzun yıllardır esnaflık yapan Mehmet Yapıcı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, azda olsa bir hareketlenme olduğunu söyledi.

Uzun süredir işyerlerini açamadıklarını ifade eden Yapıcı, "1 Haziran'dan bugüne gün geçtikçe kalabalık artıyor. Gelenler yerli, şuanda yurt dışından gelenleri görmedik. İleride gelirler mi açılır mı bilmiyoruz. Safranbolu'nun en kalabalık olduğu bir dönemde fakat eskisi gibi olamasa da gelenlere bakılırsa önü açık gibi. Yurt dışına yönelik iş yapan arkadaşlar var, onların işi açılmadığı müddetçe kalabalıktan yararlanma imkanı yok" dedi.

Tarihi Çarşı bölgesinde 50 yıldır esnaflık yapan Mehmet Değerli de uzun bir aradan sonra dükkanını açmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

70 yaşında olduğunu ve 3 aydır işyerinin kapalı olduğunu anlatan Değerli, "Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, '65 yaş üzeri dükkanı olanlar açabilir' dedi. Pazartesinden beri dükkanıma geliyorum. Evde hapishanede gibi ruhum daralmış, psikolojim bozulmuştu. Allah'a şükür, yavaş yavaş gelenler oluyor" diye konuştu.

Gelen turistlerin kurallara uyduğunu vurgulayan Değerli, şunları kaydetti:

"Benim müşterilerimin yüzde 80'i Çin, Tayvan ve Koreli'ydi şimdi onlar yok. İnşallah onlarda gelirse çok iyi olur. Eskiden Çinliler geldiğinde 4-5 kişinin ağzında maske olurdu, millet kaçardı. Yukarıda Allah var şimdi 60 milyon maske takıyor."

2019'da 1,3 milyon turist ağırladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Safranbolu geçen yıl 1,3 milyon yerli ve yabancı turist ağırladı.

2019 yılında Safranbolu'ya Çin'den 40 bin 610, Tayvan'dan 34 bin 636 turist gelirken bu ülkeleri Tayland ile Japonya takip etti.

Son dakika haberi | 3 bin yıllık geçmişe sahip ilçede turist hareketliliği başladı

Koronavirüs, Safranbolu, turist, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 12:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi | 3 bin yıllık geçmişe sahip ilçede turist hareketliliği başladı - Son Dakika

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